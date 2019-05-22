Более ста обладателей билетов не попали на премьеру «Однажды в Голливуде»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Многие обладатели билетов на премьерный показ «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино не смогли попасть в зал

Более сотни обладателей билетов на балкон (многие заплатили за них более 1 тыс. долларов), которые приехали к залу Люмьер за полчаса (и даже больше) до закрытия красной ковровой дорожки, в течение часа находились на улице, в то время как внутрь пускали владельцев билетов в партер. И этому не мешал даже приезд знаменитостей.

После того как создатели «Однажды в Голливуде» вошли в зал, зрителям сообщили, что мест больше нет.

«Это полный провал фестиваля, иллюстрирующий его неумелое руководство красной дорожкой. Это то, что все ненавидят в Каннах, и фестиваль не дал приемлемого ответа на вопрос, почему многих зрителей не пустили на мероприятие, даже если они пришли заранее», — пишет Deadline.

В издании подчеркнули, что вспомнить топовый фестиваль, который продаёт больше билетов, чем имеется посадочных мест, довольно сложно. Даже масштабные премьеры «Звёздных войн» и фильмов Marvel (которые иногда занимают целый квартал) контролируют поток входящих знаменитостей и обычных посетителей.

«Я был так разочарован. Я приезжаю на фестиваль уже десять лет. Позади меня были по крайней мере сто человек, которые не вошли. Полагаю, у них у всех были билеты. Я знаю, что многие из них — работники киноиндустрии. Я поменял свой билет, чтобы оказаться на этом сеансе. Я никогда не видел ничего подобного», — рассказал дистрибьютор, который не попал на фильм.

«Канны должны быть более профессиональными и вежливыми со своими гостями. Наши билеты были отсканированы — это означало, что мы гарантированно получили места. Этому нет оправдания. Фестивалю должно быть стыдно, потому что такого обращения не бывает на других крупных фестивалях, например, "Сандэнсе", в Торонто или в Берлине», — заключает издание.

Ну а Scotchпредлагает своим читателям посмотреть фоторепортаж с красной дорожки премьере фильма «Однажды в Голливуде».

Джерело: Киноафиша