Вышел первый трейлер полнометражного фильма «Аббатство Даунтон»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото:imdb

Фильм станет продолжением оригинального сериала.

Вышел первый трейлер полнометражного фильма «Аббатство Даунтон», который стал продолжением знаменитого британского сериала. Об этом сообщает Variety.

Действие разворачивается в 1927 году, спустя несколько лет после завершения сериала. В аббатство Даунтон едут король Георг V и королева Мэри. Чтобы их принять, жители зовут на помощь бывшего дворецкого Чарли Карсона (Джим Картер), который в конце сериала ушел на покой.

Судя по трейлеру, в фильме снимутся и другие герои сериала: Грэнтэм (Хью Бонневилль), его жена Кора (Элизабет Макговерн), их дочери Мэри и Эдит (Мишель Докери и Лора Кармайкл), новый дворецкий Томас Барроу (Роб Джеймс-Колльер), вдовствующая графиня Грэнтэм (Мэгги Смит) и другие.

Над сценарием киноверсии «Аббатства» работал Джулиан Феллоуз. Режиссером фильма выступил Майкл Энглер. Они же работали и над созданием оригинального сериала.