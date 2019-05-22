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    Шоу-биз

    Вышел первый трейлер полнометражного фильма «Аббатство Даунтон»

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    Фото:imdb - Вышел первый трейлер полнометражного фильма «Аббатство Даунтон»
    Фото:imdb

    Фильм станет продолжением оригинального сериала.

    Вышел первый трейлер полнометражного фильма «Аббатство Даунтон», который стал продолжением знаменитого британского сериала. Об этом сообщает Variety.

    Действие разворачивается в 1927 году, спустя несколько лет после завершения сериала. В аббатство Даунтон едут король Георг V и королева Мэри. Чтобы их принять, жители зовут на помощь бывшего дворецкого Чарли Карсона (Джим Картер), который в конце сериала ушел на покой.

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    Вышел первый трейлер полнометражного фильма «Аббатство Даунтон»
    Вышел первый трейлер полнометражного фильма «Аббатство Даунтон»
    Вышел первый трейлер полнометражного фильма «Аббатство Даунтон»
    Вышел первый трейлер полнометражного фильма «Аббатство Даунтон»
    Вышел первый трейлер полнометражного фильма «Аббатство Даунтон»
    Вышел первый трейлер полнометражного фильма «Аббатство Даунтон»
    Фото:imdb

    Судя по трейлеру, в фильме снимутся и другие герои сериала: Грэнтэм (Хью Бонневилль), его жена Кора (Элизабет Макговерн), их дочери Мэри и Эдит (Мишель Докери и Лора Кармайкл), новый дворецкий Томас Барроу (Роб Джеймс-Колльер), вдовствующая графиня Грэнтэм (Мэгги Смит) и другие.

    Над сценарием киноверсии «Аббатства» работал Джулиан Феллоуз. Режиссером фильма выступил Майкл Энглер. Они же работали и над созданием оригинального сериала.

     

    трейлер кино
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