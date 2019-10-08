  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    В сети появились фото Ким Кардашьян с церемонии крещения детей в Ереване

    • Розсилка
    <p>Ким Кардашьян</p> <p>Фото: instagram.com/kimkardashian/</p> - В сети появились фото Ким Кардашьян с церемонии крещения детей в Ереване

    Ким Кардашьян

    Фото: instagram.com/kimkardashian/

    Телезвезда вместе с четырьмя детьми и своей старшей сестрой Кортни и ее тремя детьми прибыла в Армению

    Вчера 38-летняя Ким Кардашьян крестила своих младших детей, трехлетнего сына Сейнта, годовалую малышку Чикаго и четырехмесячного Псалма, на своей исторической родине – в столице Армении, Ереване. Сегодня же в сети появились снимки папарацци, сделанные во дворе монастыря Первопрестольный Святой Эчмиадзин, где и прошла тайная церемония.

    1 з 52
    на весь екран згорнути
    В сети появились фото Ким Кардашьян с церемонии крещения детей в Ереване
    В сети появились фото Ким Кардашьян с церемонии крещения детей в Ереване
    В сети появились фото Ким Кардашьян с церемонии крещения детей в Ереване
    В сети появились фото Ким Кардашьян с церемонии крещения детей в Ереване
    В сети появились фото Ким Кардашьян с церемонии крещения детей в Ереване
    В сети появились фото Ким Кардашьян с церемонии крещения детей в Ереване
    В сети появились фото Ким Кардашьян с церемонии крещения детей в Ереване
    В сети появились фото Ким Кардашьян с церемонии крещения детей в Ереване
    В сети появились фото Ким Кардашьян с церемонии крещения детей в Ереване
    В сети появились фото Ким Кардашьян с церемонии крещения детей в Ереване
    В сети появились фото Ким Кардашьян с церемонии крещения детей в Ереване
    В сети появились фото Ким Кардашьян с церемонии крещения детей в Ереване
    В сети появились фото Ким Кардашьян с церемонии крещения детей в Ереване
    В сети появились фото Ким Кардашьян с церемонии крещения детей в Ереване
    В сети появились фото Ким Кардашьян с церемонии крещения детей в Ереване
    В сети появились фото Ким Кардашьян с церемонии крещения детей в Ереване
    В сети появились фото Ким Кардашьян с церемонии крещения детей в Ереване
    В сети появились фото Ким Кардашьян с церемонии крещения детей в Ереване
    В сети появились фото Ким Кардашьян с церемонии крещения детей в Ереване
    В сети появились фото Ким Кардашьян с церемонии крещения детей в Ереване
    В сети появились фото Ким Кардашьян с церемонии крещения детей в Ереване
    В сети появились фото Ким Кардашьян с церемонии крещения детей в Ереване
    В сети появились фото Ким Кардашьян с церемонии крещения детей в Ереване
    В сети появились фото Ким Кардашьян с церемонии крещения детей в Ереване
    В сети появились фото Ким Кардашьян с церемонии крещения детей в Ереване
    В сети появились фото Ким Кардашьян с церемонии крещения детей в Ереване
    В сети появились фото Ким Кардашьян с церемонии крещения детей в Ереване
    В сети появились фото Ким Кардашьян с церемонии крещения детей в Ереване
    В сети появились фото Ким Кардашьян с церемонии крещения детей в Ереване
    В сети появились фото Ким Кардашьян с церемонии крещения детей в Ереване
    В сети появились фото Ким Кардашьян с церемонии крещения детей в Ереване
    В сети появились фото Ким Кардашьян с церемонии крещения детей в Ереване
    В сети появились фото Ким Кардашьян с церемонии крещения детей в Ереване
    В сети появились фото Ким Кардашьян с церемонии крещения детей в Ереване
    В сети появились фото Ким Кардашьян с церемонии крещения детей в Ереване
    В сети появились фото Ким Кардашьян с церемонии крещения детей в Ереване
    В сети появились фото Ким Кардашьян с церемонии крещения детей в Ереване
    В сети появились фото Ким Кардашьян с церемонии крещения детей в Ереване
    В сети появились фото Ким Кардашьян с церемонии крещения детей в Ереване
    В сети появились фото Ким Кардашьян с церемонии крещения детей в Ереване
    В сети появились фото Ким Кардашьян с церемонии крещения детей в Ереване
    В сети появились фото Ким Кардашьян с церемонии крещения детей в Ереване
    В сети появились фото Ким Кардашьян с церемонии крещения детей в Ереване
    В сети появились фото Ким Кардашьян с церемонии крещения детей в Ереване
    В сети появились фото Ким Кардашьян с церемонии крещения детей в Ереване
    В сети появились фото Ким Кардашьян с церемонии крещения детей в Ереване
    В сети появились фото Ким Кардашьян с церемонии крещения детей в Ереване
    В сети появились фото Ким Кардашьян с церемонии крещения детей в Ереване
    В сети появились фото Ким Кардашьян с церемонии крещения детей в Ереване
    В сети появились фото Ким Кардашьян с церемонии крещения детей в Ереване
    В сети появились фото Ким Кардашьян с церемонии крещения детей в Ереване

    На этих фото Ким, одетая в длинное облегающее платье серого цвета, несет на руках малышей Псалма и Чикаго, а рядом с ними идут Сейнт и Норт. При этом двое сыновей Кардашьян и младшая дочь одеты в белые крестильные одежды, а старшая наследница Норт, которая прошла обряд крещения еще в 2015-м, наряжена в светло-бежевый костюм-тройку.

     Читайте также: Когда накрывает не вовремя: Тищенко засекли за неадекватным поведением на заседании ВР (видео)
    Кардашьян обряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ