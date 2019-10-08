В сети появились фото Ким Кардашьян с церемонии крещения детей в Ереване



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Ким Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian/

Телезвезда вместе с четырьмя детьми и своей старшей сестрой Кортни и ее тремя детьми прибыла в Армению

Вчера 38-летняя Ким Кардашьян крестила своих младших детей, трехлетнего сына Сейнта, годовалую малышку Чикаго и четырехмесячного Псалма, на своей исторической родине – в столице Армении, Ереване. Сегодня же в сети появились снимки папарацци, сделанные во дворе монастыря Первопрестольный Святой Эчмиадзин, где и прошла тайная церемония.

На этих фото Ким, одетая в длинное облегающее платье серого цвета, несет на руках малышей Псалма и Чикаго, а рядом с ними идут Сейнт и Норт. При этом двое сыновей Кардашьян и младшая дочь одеты в белые крестильные одежды, а старшая наследница Норт, которая прошла обряд крещения еще в 2015-м, наряжена в светло-бежевый костюм-тройку.