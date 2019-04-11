В сети появились фото Марго Робби в роли Харли Куинн со съемок «Хищных птиц»



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Марго Робби

По сюжету Харли Куинн объединяет свои силы с Черной Канарейкой

28-летняя Марго Робби вчера днем была замечена на съемках фильма «Хищные птицы» в Лос-Анджелесе, во время которых актриса продемонстрировала свои спортивные способности в сцене погони.

Папарацци удалось сделать несколько фото Марго в образе Харли Куинн: розовый короткий топ, джинсовые шорты, разноцветная куртка, два хвостика, матовая помада, множество татуировок и безумная улыбка - все атрибуты героини комиксов на месте.

Актриса убегала от полиции и Рози Перес, которая играет детектива Рене Монтойю. Это не первое появление персонажа на экранах - ее можно увидеть и в «Бэтмен: Мультсериал» и в «Готэме», у которого скоро стартует финальный сезон.

Напомним, «Хищные птицы» - предстоящий американский супергеройский фильм производства DC Entertainment режиссера Кэти Янь в рамках расширенной вселенной DC. Главные роли, помимо Марго Робби, сыграли Мэри Элизабет Уинстэд и Джерни Смоллетт-Белл. Премьера запланирована на шестое февраля 2020 года.

По сюжету Харли Куинн объединяет свои силы с Черной Канарейкой (Джерни Смоллетт-Белл), Охотницей (Мэри Элизабет Уинстед) и Рене Монтойя, чтобы сразиться с криминальным лордом (Юэн МакГрегор), более известным под псевдонимом Черная Маска.