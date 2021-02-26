В сети появился тизер нового боевика Зака Снайдера «Армия мертвецов»

Премьера состоится 21 мая

Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер нового фантастического боевика Зака Снайдера «Армия мервецов».

Действие картины происходит в Лас-Вегасе во время нашествия ходячих мертвецов. Фильм расскажет о команде наемников, которая отправляется в одно из самых опасных мест, чтобы совершить крупнейшее ограбление казино.

В «Армии мертвецов» снимались Дейв Батиста («Бегущий по лезвию 2049», «Стражи галактики»), Элла Пернелл («Малефисента»), Ана де ла Регера («Ковбои против пришельцев») и другие.

В последние месяцы Зак Снайдер работал над режиссерской версией «Лиги справедливости». Фильм выйдет на HBO Max и в кинотеатрах 18 марта.

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Светлана Гасс проживает в Одессе, у нее есть дочь и внук. Женщина активно занимается спортом и делится впечатляющими результатами в своем личном блоге в социальных сетях. Кроме этого, украинка занимается бизнесом и является управляющей салона красоты.