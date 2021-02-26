  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    В сети появился тизер нового боевика Зака Снайдера «Армия мертвецов»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В сети появился тизер нового боевика Зака Снайдера «Армия мертвецов»

    Премьера состоится 21 мая

    Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер нового фантастического боевика Зака Снайдера «Армия мервецов».

    Действие картины происходит в Лас-Вегасе во время нашествия ходячих мертвецов. Фильм расскажет о команде наемников, которая отправляется в одно из самых опасных мест, чтобы совершить крупнейшее ограбление казино.

    В «Армии мертвецов» снимались Дейв Батиста («Бегущий по лезвию 2049», «Стражи галактики»), Элла Пернелл («Малефисента»), Ана де ла Регера («Ковбои против пришельцев») и другие.

    В последние месяцы Зак Снайдер работал над режиссерской версией «Лиги справедливости». Фильм выйдет на HBO Max и в кинотеатрах 18 марта.

    Ранее «Скотч» показывал фото эффектной 61-летней пенсионерки из Одессы, которая обожает хвастаться идеальной фигурой в бикини.

    Светлана Гасс проживает в Одессе, у нее есть дочь и внук. Женщина активно занимается спортом и делится впечатляющими результатами в своем личном блоге в социальных сетях. Кроме этого, украинка занимается бизнесом и является управляющей салона красоты.

    Читайте также: 53-летняя Памела Андерсон о семейной жизни с телохранителем: «Мы не покидали постель с Рождества»
    Теги: знаменитости кино
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies