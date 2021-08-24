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    Как Монатик отреагировал на свое новое звание «Заслуженный артист Украины»

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    Певец Монатик - Как Монатик отреагировал на свое новое звание «Заслуженный артист Украины»
    Певец Монатик
    instagram.com/monatik_official/

    24 августа звезду наградили во время празднования Дня Независимости Украины

    Известный украинский певец и композитор Монатик, который удостоился звания «Заслуженный артист Украины», прокомментировал событие.

    Так, 24 августа, в День Независимости Владимир Зеленский вручил исполнителю награду. На странице в Instagram мультиартист опубликовал видеофрагмент с церемонии и поделился эмоциями.

    «Для меня это большое достижение! Искренне благодарен всем за поддержку, мотивацию и веру. С Днем Независимости, Украина!!!», — написал звезда.

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    Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)

    В комментариях коллеги и фанаты Дмитрия Монатика засыпали его поздравлениями. Фолловеры отметили, что артист получил награду заслуженно.

    Ранее «Скотч» сообщал, как выглядела Елена Зеленская на День Независимости.

    Супруга президента нарядилась в белую рубашку с классическим воротничком и объемной вышивкой белым цветом, а также белую юбку. Первая леди не перегружали образ яркими аксессуарами. Зеленская также выбрала скромный макияж, а волосы распустила.

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    Теги: знаменитости Монатик шоу-бизнес
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    Как Монатик отреагировал на свое новое звание «Заслуженный артист Украины»