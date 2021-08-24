Как Монатик отреагировал на свое новое звание «Заслуженный артист Украины»
24 августа звезду наградили во время празднования Дня Независимости Украины
Известный украинский певец и композитор Монатик, который удостоился звания «Заслуженный артист Украины», прокомментировал событие.
Так, 24 августа, в День Независимости Владимир Зеленский вручил исполнителю награду. На странице в Instagram мультиартист опубликовал видеофрагмент с церемонии и поделился эмоциями.
«Для меня это большое достижение! Искренне благодарен всем за поддержку, мотивацию и веру. С Днем Независимости, Украина!!!», — написал звезда.
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В комментариях коллеги и фанаты Дмитрия Монатика засыпали его поздравлениями. Фолловеры отметили, что артист получил награду заслуженно.
Ранее «Скотч» сообщал, как выглядела Елена Зеленская на День Независимости.
Супруга президента нарядилась в белую рубашку с классическим воротничком и объемной вышивкой белым цветом, а также белую юбку. Первая леди не перегружали образ яркими аксессуарами. Зеленская также выбрала скромный макияж, а волосы распустила.