Как Монатик отреагировал на свое новое звание «Заслуженный артист Украины»

24 августа звезду наградили во время празднования Дня Независимости Украины

Известный украинский певец и композитор Монатик, который удостоился звания «Заслуженный артист Украины», прокомментировал событие.

Так, 24 августа, в День Независимости Владимир Зеленский вручил исполнителю награду. На странице в Instagram мультиартист опубликовал видеофрагмент с церемонии и поделился эмоциями.

«Для меня это большое достижение! Искренне благодарен всем за поддержку, мотивацию и веру. С Днем Независимости, Украина!!!», — написал звезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)

В комментариях коллеги и фанаты Дмитрия Монатика засыпали его поздравлениями. Фолловеры отметили, что артист получил награду заслуженно.

Ранее «Скотч» сообщал, как выглядела Елена Зеленская на День Независимости.

Супруга президента нарядилась в белую рубашку с классическим воротничком и объемной вышивкой белым цветом, а также белую юбку. Первая леди не перегружали образ яркими аксессуарами. Зеленская также выбрала скромный макияж, а волосы распустила.