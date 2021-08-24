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    Юрию Горбунову – 51. Осадчая трогательно поздравила мужа (фото)

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    Телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая - Юрию Горбунову – 51. Осадчая трогательно поздравила мужа (фото)
    Телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая
    instagram.com/kosadcha/

    Звезда умилила сеть совместными снимками с мужем

    В день, когда вся страна празднует 30-летие Независимости, телеведущая Екатерина Осадчая отмечает еще и день рождения любимого мужа Юрия Горбунова.

    Отцу двух сыновей исполнился 51 год, и жена посвятила ему трогательный пост в Instagram.

    Катя назвала Юрия человеком, которого только может намечтать себе женщина, и выложила несколько фото с ним.

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    Юрию Горбунову – 51. Осадчая трогательно поздравила мужа (фото)
    Юрию Горбунову – 51. Осадчая трогательно поздравила мужа (фото)
    Юрию Горбунову – 51. Осадчая трогательно поздравила мужа (фото)
    Юрию Горбунову – 51. Осадчая трогательно поздравила мужа (фото)
    Юрию Горбунову – 51. Осадчая трогательно поздравила мужа (фото)
    Юрию Горбунову – 51. Осадчая трогательно поздравила мужа (фото)
    Юрию Горбунову – 51. Осадчая трогательно поздравила мужа (фото)
    instagram.com/kosadcha/

    Напомним, 19-го августа в Осадчей и Горбунова родился второй сын, имя которого еще не объявили.

    Ранее «Скотч» сообщал, как выглядела Елена Зеленская на День Независимости.

    Супруга президента нарядилась в белую рубашку с классическим воротничком и объемной вышивкой белым цветом, а также белую юбку. Первая леди не перегружали образ яркими аксессуарами. Зеленская также выбрала скромный макияж, а волосы распустила.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес телеведущая
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    Юрию Горбунову – 51. Осадчая трогательно поздравила мужа (фото)