Юрию Горбунову – 51. Осадчая трогательно поздравила мужа (фото)

Звезда умилила сеть совместными снимками с мужем

В день, когда вся страна празднует 30-летие Независимости, телеведущая Екатерина Осадчая отмечает еще и день рождения любимого мужа Юрия Горбунова.

Отцу двух сыновей исполнился 51 год, и жена посвятила ему трогательный пост в Instagram.

Катя назвала Юрия человеком, которого только может намечтать себе женщина, и выложила несколько фото с ним.

Напомним, 19-го августа в Осадчей и Горбунова родился второй сын, имя которого еще не объявили.

Ранее «Скотч» сообщал, как выглядела Елена Зеленская на День Независимости.

Супруга президента нарядилась в белую рубашку с классическим воротничком и объемной вышивкой белым цветом, а также белую юбку. Первая леди не перегружали образ яркими аксессуарами. Зеленская также выбрала скромный макияж, а волосы распустила.