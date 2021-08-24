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    Гимн молодежи. Jerry Heil выпустила эффектную песню ко Дню Независимости Украины

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    Украинская певица Jerry Heil - Гимн молодежи. Jerry Heil выпустила эффектную песню ко Дню Независимости Украины
    Украинская певица Jerry Heil
    instagram.com/thejerryheil/

    Звезда показала клип на новую песню

    Украинская певица Jerry Heil зрелищно поздравила Украину с Днем Независимости.

    Исполнительница вместе с хором своих поклонников из разных уголков страны спела чувственную песню об Украине. Трек она назвала «Гимн молодежи».

    «Все в детстве мерялись, у кого мама моложе? Нам, украинцам, повезло! У нас очень молодая и красивая мама! Давайте беречь ее! Давайте опекать ее! Ее будущее — наше будущее!» — чувственно рассказала Jerry Heil.

    Также исполнительница сняла клип на новую песню. В видео Jerry Heil вместе со своими подписчиков идет по пешеходном мосту в Киеве и поет «Гимн молодежи».

    «Надеюсь, этот трек сможет стать гимном молодежи — светлый, заряжающий, объединяющий, мощный — как мы. Продолжение следует!» — заинтриговала знаменитость.

    Ранее «Скотч» сообщал, как выглядела Елена Зеленская на День Независимости.

    Супруга президента нарядилась в белую рубашку с классическим воротничком и объемной вышивкой белым цветом, а также белую юбку. Первая леди не перегружали образ яркими аксессуарами. Зеленская также выбрала скромный макияж, а волосы распустила.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Гимн молодежи. Jerry Heil выпустила эффектную песню ко Дню Независимости Украины