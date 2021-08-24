Гимн молодежи. Jerry Heil выпустила эффектную песню ко Дню Независимости Украины

Звезда показала клип на новую песню

Украинская певица Jerry Heil зрелищно поздравила Украину с Днем Независимости.

Исполнительница вместе с хором своих поклонников из разных уголков страны спела чувственную песню об Украине. Трек она назвала «Гимн молодежи».

«Все в детстве мерялись, у кого мама моложе? Нам, украинцам, повезло! У нас очень молодая и красивая мама! Давайте беречь ее! Давайте опекать ее! Ее будущее — наше будущее!» — чувственно рассказала Jerry Heil.

Также исполнительница сняла клип на новую песню. В видео Jerry Heil вместе со своими подписчиков идет по пешеходном мосту в Киеве и поет «Гимн молодежи».

«Надеюсь, этот трек сможет стать гимном молодежи — светлый, заряжающий, объединяющий, мощный — как мы. Продолжение следует!» — заинтриговала знаменитость.

Ранее «Скотч» сообщал, как выглядела Елена Зеленская на День Независимости.

Супруга президента нарядилась в белую рубашку с классическим воротничком и объемной вышивкой белым цветом, а также белую юбку. Первая леди не перегружали образ яркими аксессуарами. Зеленская также выбрала скромный макияж, а волосы распустила.