Відомий музикант став татусем двійнят

Аркадій Войтюк поділився із шанувальниками радісною подією

Музикант та гуморист Аркадій Войтюк поділився із шанувальниками радісною подією – він став татусем двійні. Відповідне фото артист опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«Хочу поділитися з Вами своєю радістю. У мене тепер новий статус – я став татом. Мої батьки кажуть, що пізно, але для мене і моєї дружини основне, що свідомо! Той момент, коли пара відчуває себе дозрілою, щоб розмножувати плоди свого кохання», – написав співак.

Войтюк також подякував дружині, яка зробила його щасливим.

«Я безмежно вдячний своїй тендітній, коханій дружині, що колись прийшла до мене на побачення. Зустріч двох заклопотаних людей, які виділили декілька годин для розмови в ресторані, зустріч, якої я добивався пів року, переросла у постійні зустрічання в майбутньому і у повноцінну сім’ю. І десь дякую собі, що був впертим та настирним, то була моя справжня і виправдана погоня за майбутнім щастям», – поділився сокровенним артист.

Аркадій Войтюк та його дружина, хореограф Юлія Сахневич фото з відкритих джерел

Музикант також побажав своїм дітям якнайшвидше жити у мирній країні, не знати, що таке вибухи і страждання.

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