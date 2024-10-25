Оля Полякова вразила виконанням пісні Ірини Білик (відео)

Артистка називає легендарний хіт «Ти мій» пророчим

Співачка Оля Полякова виконала легендарну пісню Ірини Білик «Ти мій», випущену 1995 року, а також зізналася, що була великою фанаткою народної артистки у підлітковому віці. Про це виконавиця розповіла у випуску шоу МузRooM, опублікованому на ютуб-каналі продюсера Разміка Погосяна.

Полякова пригадала, як у 13 років відстояла в черзі п'ять годин, щоб узяти автограф у Ірини Білик, яка тоді приїхала до Вінниці з концертом. Народна артистка лишила на плакаті Полякової напис: «Олі, від мене на все добре, Ірина Білик». «У мене цей плакат досі у старій квартирі висить», – зізналася Полякова.

Крім того, співачка заявила, що легендарна пісня Білик «Ти мій» стала для неї пророчою, а потім сама виконала цей хіт.

Раніше в етері телеканалу «1+1 Україна», у проєкті «Пісня мого життя», Полякова розповідала, як познайомилася з хлопцем, поки стояла в черзі за автографом Білик.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова анонсувала новий концерт, на якому представить свій другий україномовний альбом.

До слова, Оля Полякова та її чоловік Вадим Буряковський 12 вересня відсвяткували 20 років подружнього життя. Про це виконавиця розповіла на своїй сторінці в інстаграмі. Артистка показала подружнє фото й додала до нього зворушливий підпис У сторіз співачка додала, що вважає свого чоловіка партнер ін крайм, що в перекладі може означати «подільник», «поплічник».

Нещодавно Оля Полякова випустила пісню «Білий налив», до створення якої долучилася співачка та авторка пісень Tayanna, а також було використано уривок пісні хіта Ірини Білик.