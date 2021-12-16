Жена Гордона рассказала, как ему живется с тещей: я в своем доме не хозяйка

Алеся Бацман: Мне кажется, муж сейчас свою жизнь без моей мамы мало может себе представить

Тележурналистка вспомнила, как подарила маме на юбилей поездку в Париж

Алеся Бацман, жена тележурналиста Дмитрия Гордона рассказала ведущей YouTube-канала Dorotye, как ее мужу живется с тещей. «Папы, к сожалению, уже нет, он рано умер, а мама перебралась из Харькова в Киев, и живет с нами», – рассказала Бацман. «А как Дмитрию живется с тещей?» – спросила ведущая. «Мне кажется, прекрасно. Он без нее сейчас свою жизнь и свой быт мало может представить» – «Ситуаций, как в классических анекдотах, не случатся?» – «Мама нам очень помогает. Если честно, она взяла на себя огромную часть домашней работы. Может, это не видно в повседневной жизни, но, на самом деле, это очень много. И очень важно».

Алеся рассказала, что недавно отпраздновали 63-летие мамы, а три года назад она отмечала юбилей в Париже.

«Две хозяйки на одной кухне – не сложно?», – переспросила ведущая. «Я не хозяйка! Я абсолютно не умею готовить и на кухню могу зайти только, если хочется кушать. А мама прекрасная хозяйка, но она не готовит, потому что у нас есть повар. У нас не бывает никаких бытовых конфликтов, еще и потому дом большой, у каждого свое личное пространство», – ответила Бацман.