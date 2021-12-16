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    Дед-огонь! 76-летний Петросян показал, как лихо забрасывает мужчинам на плечи ноги

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    Евгений Петросян - Дед-огонь! 76-летний Петросян показал, как лихо забрасывает мужчинам на плечи ноги
    Евгений Петросян
    Фото: Инстаграм артиста

    Подписчики поддержали тренировки артиста восторженными комментариями: «Какой молодец!»

    Артист поместил в своем Инстаграм видео, на котором занимается с тренером на тренажерах в специализированной клинике. «Когда разбегаешься, входишь в ритм, останавливаться даже не хочется! – написал Петросян. – Сразу хочется выпрямиться, дышать полной грудью и устанавливать «рекорды».

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    Публикация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny)

    Подписчики поддержали артиста восторженными комментариями: «Какой молодец!» «Радостно на вам смотреть!». Некоторые предположили, что он старается ради молодой жены – 34-летней Татьяны, с которой воспитывает маленького сына.

    Напомним, ранее мы писали о том, что молодая жена Петросяна показала новые фото их сына.

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    Теги: артист рекорды шоу-бизнес Instagram
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    Дед-огонь! 76-летний Петросян показал, как лихо забрасывает мужчинам на плечи ноги