Дед-огонь! 76-летний Петросян показал, как лихо забрасывает мужчинам на плечи ноги

Подписчики поддержали тренировки артиста восторженными комментариями: «Какой молодец!»

Артист поместил в своем Инстаграм видео, на котором занимается с тренером на тренажерах в специализированной клинике. «Когда разбегаешься, входишь в ритм, останавливаться даже не хочется! – написал Петросян. – Сразу хочется выпрямиться, дышать полной грудью и устанавливать «рекорды».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny)

Подписчики поддержали артиста восторженными комментариями: «Какой молодец!» «Радостно на вам смотреть!». Некоторые предположили, что он старается ради молодой жены – 34-летней Татьяны, с которой воспитывает маленького сына.

Напомним, ранее мы писали о том, что молодая жена Петросяна показала новые фото их сына.