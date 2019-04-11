Вышел первый трейлер мистического сериала «Покои» с Умой Турман



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ума Турман Фото: imdb

Сериал был создан Лей Рэйчел, которая также выступила исполнительным продюсером вместе со Стивеном Гейганом.

Стриминговый сервис Netflix выпустил дебютный трейлер первого сезона нового сериала «Покои», премьера которого запланирована на 26 апреля. Главные роли в картине исполнили Сиван Алира Роуз, Ума Турман, Тони Голдуин, Лилия Рейд и другие.

Сюжет крутится вокруг девушки Саши, которая переживает сердечный приступ. Чтобы спасти ей жизнь, врачи пересаживают Саше чужое сердце. Она знакомится с семьей донора, после чего начинает видеть жизнь погибшей девушки - и перенимать ее черты. Со временем Саша начинает понимать, что стала частью зловещих событий, которые связаны с загадочной судьбой бывшей владелицы органа.

Ума Турман играет в сериале Нэнси - мать донора, которая подружилась с девушкой. И чем больше с ней общается, тем сильнее не верит, что ее дочь мертва... На самом деле эта дочь погибла при загадочных обстоятельствах. И, конечно, мать с этим не может смириться. Отца девушки сыграл Тони Голдуин.