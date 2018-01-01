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    Выступление участника шоу «Голос країни» с песней группы Rammstein бьет рекорды в Youtube

    Алексей Баклан покорил сеть своим талантом
    Пока участники шоу «Голос країни» готовятся к воскресном эфиру, подопечный команды Потапа бьет рекорды в Youtube. Видео, в котором Алексей Баклан исполняет на «слепых прослушиваниях» песню группы Rammstein – Mein herz brennt уже собрало более миллиона просмотров. Харизматичный парень с необычным
    • Сьогодні, 18:14
    • Розсилка
    Алексей Баклан
    Алексей Баклан

    Алексей Баклан покорил сеть своим талантом

    Пока участники шоу «Голос країни» готовятся к воскресном эфиру, подопечный команды Потапа бьет рекорды в Youtube. Видео, в котором Алексей Баклан исполняет на «слепых прослушиваниях» песню группы Rammstein – Mein herz brennt уже собрало более миллиона просмотров.

    Харизматичный парень с необычным тембром голоса может стать настоящей интернет-звездой.

    Отметим, что в новом сезоне «Голоса країни» участвуют не только талантливые украинцы, но и популярные актеры и артисты. Напомним, что в прошлых эфирах на сцену вокального проекта вышли украинский комик и экс-участник «Танців з зірками» Юрий Ткач, певицы Злата Огневич и Ирина Федишин и даже экс-возлюбленный Тины Кароль.

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