Выступление участника шоу «Голос країни» с песней группы Rammstein бьет рекорды в Youtube
- Сьогодні, 18:14
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Розсилка
Алексей Баклан
Алексей Баклан покорил сеть своим талантом
Пока участники шоу «Голос країни» готовятся к воскресном эфиру, подопечный команды Потапа бьет рекорды в Youtube. Видео, в котором Алексей Баклан исполняет на «слепых прослушиваниях» песню группы Rammstein – Mein herz brennt уже собрало более миллиона просмотров.
Харизматичный парень с необычным тембром голоса может стать настоящей интернет-звездой.
Отметим, что в новом сезоне «Голоса країни» участвуют не только талантливые украинцы, но и популярные актеры и артисты. Напомним, что в прошлых эфирах на сцену вокального проекта вышли украинский комик и экс-участник «Танців з зірками» Юрий Ткач, певицы Злата Огневич и Ирина Федишин и даже экс-возлюбленный Тины Кароль.