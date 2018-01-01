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    Участница «Голосу країни» выпустила пронзительную песню в честь Небесной сотни

    Щемящая песня записана с коллективом джазовых музыкантов
    Известная украинская певица Katya Chilly, которая дошла до полуфинала в шоу «Голосу країни-7», записала новую композицию в память о героях Небесной сотни. Песня называется «Пташина Молитва». Инициатором создания композиции выступила джазовая исполнительница Лаура Марти. «Эта песня - совместная работа с непревзойденной
    • Сьогодні, 16:27
    • Розсилка
    Katya Chilly
    Katya Chilly

    Щемящая песня записана с коллективом джазовых музыкантов

    Известная украинская певица Katya Chilly, которая дошла до полуфинала в шоу «Голосу країни-7», записала новую композицию в память о героях Небесной сотни. Песня называется «Пташина Молитва».

    Инициатором создания композиции выступила джазовая исполнительница Лаура Марти. «Эта песня - совместная работа с непревзойденной этно-певицей Katya Chilly, а также джазовыми музыкантами: Михаилом Балагом, Олегом Пашковским, Егором Гавриленко и Аликом Фантаевым», - рассказала создательница трека.

    Поясняя концепцию песни, артистка рассказывает: «За нас молятся птицы. Они летают в небе, ловят наши мысли и, наверное, Бог лучше слышит их молитвы. За нас молятся. Я в это верю. Хочется, чтобы люди почувствовали, что они не одиноки, почувствовали силу с неба и молитву в сердце».

    В эти дни в Украине чтят память героев Небесной сотни, которые были расстреляны четыре года назад в центре столицы. Это драматическое событие стало поворотным для новейшей истории страны.

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    Джерело: ТСН

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