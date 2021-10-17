«Мисс Украина Вселенная»: как прошло яркое шоу (фоторепортаж)

Оргкомитет изменил критерии для участниц, обращали внимание не только на внешность

В торжественной и роскошной обстановке зала Атриум Fairmont Grand Hotel Kyiv 15 октября состоялся Финал конкурса красоты «Мисс Украина Вселенная» -2021. Королевой вечера и обладательницей престижного звания и обладательницей главного титула стала 27-летняя Анна Неплях из Днепра. Об этом сообщает пресс-служба конкурса. Именно она представит Украину на престижном международном состязании Miss Universe-2021, который состоится в Израиле в декабре 2021 года.

Впереди у девушки – два месяца напряженной подготовки к такому ответственному мероприятию.

Национальный комитет «Мисс Украина Вселенная» приготовил гостям шоу множество сюрпризов. Грандиозная музыкальная программа состоялась при участии: Ирины Билык, Tayanna, Oleynik & Стобой, Tancevanskiy, Андрея Невина, Natalia Gordienko (Молдова), Лилу45, Samantha, Angel voices, Даши Суворовой, танцевального дуэта Дмитрия Дикусара и Ирины Журавской. Настоящим неожиданным музыкальным сюрпризом для гостей вечера стало выступление австралийской исполнительницы в жанре World Music, автора и композитора своих песен Перукуа (Peruquois). Она поет в собственном, уникальном стиле, сочетающем между собой сразу несколько музыкальных направлений, ее вокал будто останавливает время.

В этом году в конкурсе появились изменения, а также поменялись критерии отбора участниц. С претендентками проводили длительные индивидуальные интервью. Выбирали их не только обращая внимание на внешние данные, учитывались характер, навыки коммуникации, способность создания личного бренда и другие качества. Также была отменена система отбора девушек на масштабных кастингах, формат изменился. Оргкомитет проводил для претенденток образовательные лекции. Тем временем, судьи уже не так внимательно относится к таким характеристикам, как рост, параметры, пропорции.

«Сегодня тренд бодипозитива, здорового отношения к телу – это признак психического здоровья молодежи. Мы хотим пропагандировать молодому поколению то, что тело женщины может быть разным. При отборе финалисток большое внимание уделялось тому, чтобы девушка в первую очередь была личностью, имела личный бренд, собственные ценности, внутренний стержень, а не просто красивую внешность. Важную роль играет характер участниц и их умение быть частью коллектива. Девизом конкурса этого года можно смело называть женскую поддержку и дружбу. Мы тщательно подбирали девушек – чтобы они были приятные, доброжелательные, коммуникабельные, владели знаниями нетворкинга, общения, знали языки. Поэтому в этом году среди финалисток – девушки, которые уже чего-то достигли в жизни, а конкурс станет для них трамплином для достижения новых задач и целей», – рассказывает о нынешних изменения в кастингах президент конкурса« Мисс Украина Вселенная» Анна Филимонова.

В результате таких нововведений, выбрали 15 финалисток в возрасте от 18 до 28 лет, представляющих различные регионы Украины. Корону победительнице передала «Мисс Украина Вселенная»-2020 Елизавета Ястремская.

В жюри конкурса вошли:

Анна Филимонова, Председатель Национального комитета «Мисс Украина Вселенная»;

Иванна Онуфрийчук, телеведущая, актриса;

Жан Беленюк, спортсмен, борец греко-римского стиля, Олимпийский чемпион Токио 2020 года;

Дарья Билодид, спортсменка, дзюдоистка, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 в Токио;

Анастасия Шухнина, fashion-директор компании Domino;

Ярослав Самойлов, психолог, основатель Онлайн Института Практической Психологии;

Ольга Компаниец, Чемпионка Украины по версии UBPF и двукратная чемпионка мира WBPF в категории фитнес-бикини, эксперт в области красоты и эстетической хирургии;

Юрий Сугак, генеральный продюсер телеканала «Украина 24»;

Джованни Моро (Giovanni Moro), владелец бренда часов и аксессуаров Unimatic (Италия).

Первый выход, а также выход в вечерних платьях девушек был в одежде от KEL by Elena Kondratova. А благодаря поддержке генерального партнера мероприятия Domino Group на fashion-дефиле конкурсантки одели платья от таких именитых брендов как Prada, Givenchy, Valentino, Giuseppe di Morabito, The Attico, David Koma те др. На конкурсе купальников финалистки дефилировали в Anabel Arto.

Призовые места распределились следующим образом:

«IV Мисс Украина Вселенная»-2021 стала Юлия Семенихина, 20 лет, Каменец-Подольский.

«III Мисс Украина Вселенная»-2021 стала София Дорчинец, 20 лет, Ужгород.

«II Мисс Украина Вселенная»-2021 стала Неля Попович, 25 лет, Ужгород.

«I Мисс Украина Вселенная»-2021, стала Виктория Апанасенко 28 лет, Чернигов

и обладательницей престижного звания «Мисс Украина Вселенная»-2021 стала Анна Неплях, 27 лет, Днепр.

В специальных номинациях и обладательницами специальных призов стали:

«Miss Style Domino» от генерального партнера мероприятия Domino Group – Юлия Фесюк, 28 лет, Черкассы.

«Miss Eco International Ukraine 2021» – Неля Попович, 25 лет, Ужгород.

«Miss BaByliss» – Карина Мухутдинова, 22 года, Киев.

«Miss Schwarzkopf Professional» – Анна Неплях, 27 лет, Днепр.

«Miss Body 2021» – Карина Опара, 20 лет, Киев.

«Miss Women's Empowerment» – Виктория Апанасенко 28 лет, Чернигов.

«Мисс зрительских симпатий» – Анна Неплях, 27 лет, Днепр.

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В рамках конкурса также состоялось традиционное награждение в номинации «Легенда украинской музыки и красоты», которой в этом году стала Ирина Билык.

Ранее «Скотч» писал, что известно о красавице, победившей в конкурсе «Мисс Украина Вселенная».

Также сообщалось, что соблазнительная Мисс Вселенная Оливия Калп решила хорошенько разогреть своих подписчиков, опубликовав в своем Instagram серию фото в купальнике.