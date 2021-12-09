Сара Джессика Паркер получила больше, чем другие героини за продолжение «Секса в большом городе»

На премьеру фильма актриса пришла сразу с двумя мужчинами

Сара Джессика Паркер пришла на премьеру картины «И просто так…» – продолжение сериала «Секс в большом городе» – с мужем и единственным сыном. Для презентации актриса выбрала наряд одного из самых любимых дизайнеров – Oscar de la Renta.

Актриса с мужем с сыном. Фото: открытые источники

У наряда была пышная юбка из тюля в розовом цвете, выступавшая из разреза в серой ткани. Паркер сочетала наряд с парой ярко-розовых туфель на шпильке из своей коллекции, а также серым атласным клатчем, у которого на глазах у публики отвалилась ручка, и Сара вынуждена была присесть, чтобы поднять его. Волосы знаменитости были собраны в высокий пучок, пишет Фокус.

Говорят, Сара Джессика Паркер получила гораздо больше, чем ее коллеги по съемочной площадке. Ее гонорар составляет примерно 1 миллион долларов за эпизод сиквела. По данным издания JustJared, Кристин Дэвис, известна зрителям как Шарлотта Йорк Голденблатт, и Синтия Никсон, сыгравшая Миранду Хоббс, заработали за один эпизод сиквела 650-750 тысяч долларов.