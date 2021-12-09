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    Сара Джессика Паркер получила больше, чем другие героини за продолжение «Секса в большом городе»

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    На красной дорожке с актрисой случился конфуз: у клатча оторвалась ручка - Сара Джессика Паркер получила больше, чем другие героини за продолжение «Секса в большом городе»
    На красной дорожке с актрисой случился конфуз: у клатча оторвалась ручка
    Фото из открытых источников

    На премьеру фильма актриса пришла сразу с двумя мужчинами

    Сара Джессика Паркер пришла на премьеру картины «И просто так…» – продолжение сериала «Секс в большом городе» – с мужем и единственным сыном. Для презентации актриса выбрала наряд одного из самых любимых дизайнеров – Oscar de la Renta.

    Актриса с мужем с сыном. Фото: открытые источники
    Актриса с мужем с сыном. Фото: открытые источники

    У наряда была пышная юбка из тюля в розовом цвете, выступавшая из разреза в серой ткани. Паркер сочетала наряд с парой ярко-розовых туфель на шпильке из своей коллекции, а также серым атласным клатчем, у которого на глазах у публики отвалилась ручка, и Сара вынуждена была присесть, чтобы поднять его. Волосы знаменитости были собраны в высокий пучок, пишет Фокус.

    Говорят, Сара Джессика Паркер получила гораздо больше, чем ее коллеги по съемочной площадке. Ее гонорар составляет примерно 1 миллион долларов за эпизод сиквела. По данным издания JustJared, Кристин Дэвис, известна зрителям как Шарлотта Йорк Голденблатт, и Синтия Никсон, сыгравшая Миранду Хоббс, заработали за один эпизод сиквела 650-750 тысяч долларов.

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    Теги: знаменитости актриса
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    Сара Джессика Паркер получила больше, чем другие героини за продолжение «Секса в большом городе»