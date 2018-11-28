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    Шоу-биз

    Зажигательная мамаша Кортни Кардашьян снялась для мужского глянца

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    Кортни Кардашьян - Зажигательная мамаша Кортни Кардашьян снялась для мужского глянца
    Кортни Кардашьян

    Старшая сестра Ким очень редко соглашается на откровенные фотосессии

     Кортни Кардашьян стала героиней январского номера мексиканской версии журнала GQ. Новый выпуск представлен в двух обложках с 39-летней звездой реалити.

    Кортни снялась в откровенной фотосессии: она позировала в нижнем белье, боди и полностью обнаженной. В интервью она призналась, что ей нравится показывать свою фигуру с лучших сторон. «Я очень комфортно чувствую себя в собственном теле», — отметила сестра Ким Кардашьян.

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    Зажигательная мамаша Кортни Кардашьян снялась для мужского глянца
    Зажигательная мамаша Кортни Кардашьян снялась для мужского глянца
    Зажигательная мамаша Кортни Кардашьян снялась для мужского глянца
    Зажигательная мамаша Кортни Кардашьян снялась для мужского глянца
    Зажигательная мамаша Кортни Кардашьян снялась для мужского глянца

    Старшая сестра клана Кардашьян очень редко соглашается на подобные откровенные съемки. Ей более привычно постить фото со светских вечеринок или же семейных посиделок. Вот как на днях 39-летняя Кортни опубликовала в Instagram снимок с младшим ребенком и даже попала под удар «мамшеймеров».

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    Сестра Ким Кардашьян предстала на фото с ноутбуком у бассейна (фотограф запечатлел Кортни, когда она выбирала подарки к Рождеству), а рядом с ней в кадре оказался малыш Рейн. Пользователи соцсети сделали маме мальчика замечание из-за длины его волос, и вот лишь некоторые из них.

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