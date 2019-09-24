Зрелищное шоу для взрослых. У Киеве Caribbean Club презентует варьете «Рояль»



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Музыкальным продюсером шоу выступил известный украинский музыкант и композитор Алексей Боголюбов

С 25 октября в Киеве стартует изысканное, откровенное и зрелищное шоу для взрослых - варьете «РОЯЛЬ» (21+). Впервые в Украине зрителям предлагают аналог легендарных парижских кабаре. Гостей ждут шик, стиль, яркие костюмы, оригинальные декорации и невероятно красивая постановка.

«РОЯЛЬ» - это больше чем dinner show, это новая культурная традиция Киева. Удобное кресло, мистическая полутьма, атмосфера классических варьете начала 20-го века - так начинается незабываемый вечер с шоу «РОЯЛЬ».

Переступая порог клуба, киевляне и гости города на один вечер погрузятся в перформанс-провокацию. В театрализованный сюжет перформанса вплетены музыкальные номера и интерактивная коммуникация с гостями. Это живая и откровенная игра с завораживающим сюжетом, которая превращается в новое и неповторимое произведение.

Музыкальным продюсером шоу выступил известный украинский музыкант и композитор Алексей Боголюбов. Он известен своим особым чувством музыки и нестандартным подходом. Известные мелодии, которые попадают к нему, приобретают новое звучание. Алексей создает аранжировки для популярных украинских и зарубежных артистов. Как музыкант участвует в камерных коллективах, биг-бэнд и оркестрах. Он бэнд-лидер нескольких проектов и имеет коллаборации с джазменами со всего мира: Louis Godwin (USA), Marc Bernstein (USA), Zoe Glilby (Great Britain), Ingrid Arthur (USA) и многими другими. В его творческом багаже 2 авторских пластинки и собственная джазовая школа.

«Когда мне рассказали идею шоу, мне стало интересно воплотить ее. После почти четырех месяцев работы над проектом, вышла эмоциональная история вокруг моего лучшего друга - Рояля, созданная нестандартными аранжировками. Некоторые песни могут прозвучать для зрителей очень необычно, некоторые так, будто бы такими были всегда. В общем все, что услышит зритель - это мое видение любимых всеми песен», - рассказывает Алексей Боголюбов.

Хореографами-постановщиками шоу стали известные украинские танцовщицы, руководители балета NC-17 Showballet и основатели школы танца «Twist» - Анна Паламарчук и Екатерина Тришина, а также хореограф и солистка балета NC-17 Showballet - Светлана Черныш.

Екатерина Тришина и Анна Паламарчук также известны своим участием в телепроектах «Танцую для тебя» и «Танцы со звездами».

«Варьете «Рояль» - это эксперимент. Танцевальная экспрессия в сочетание с живым звучанием рояля и профессиональными вокалистами. Мы готовим для гостей невероятное шоу, яркие костюмы и потрясающую атмосферу.», - поделилась Екатерина Тришина.

Фотоматериалы к проекту подготовил известный арт-ню фотограф - Руслан Лобанов.

«Caribbean Club Concert Hall работает вокруг среды и эпохи, которые для меня самые интересные в кадре - это мода и музыка. Когда мне рассказали идею, мне стало интересно воплотить ее в жизнь, так как эта история съемки - это то, что близко к моим сюжетам, хоть и небольшой шаг в сторону. У меня был челендж попробовать снять свое фирменное блюдо, но под другим соусом. У нас получилось воплотить задуманное, но я не поставил точку и надеюсь, что когда-то эта история может стать частью книги или масштабного проекта за пределами Киева.», - рассказал про съемку для шоу Руслан Лобанов.

Ближайшие показы варьете «Рояль» состоятся: 25 октября; 9, 16, 22 и 29 ноября; 9 и 13 декабря.