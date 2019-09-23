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    Фото

    Ольга Сумская устроила дочерям осеннюю прогулку по Киеву (фото)

    • Розсилка
    Ольга Сумская устроила дочерям осеннюю прогулку по Киеву (фото)
    instagram.com/olgasumska

    Атмосферными кадрами Сумская поделилась на своей странице в Instagram

    Украинская актриса Ольга Сумская провела целый день в компании своих двух дочерей. 

    Вместе с 29-летней Антониной Паперной и 17-летней Аней Борисюк звездная мама погуляла в историческом центре Киева. Знаменитые родственницы посмотрели Подол, а также зашли в рыбный ресторан в центре столицы.

    Про прогулку Сумская рассказала в своем Instagram, где и запостила фото с променада с дочками. Ольга выбрала наряд в стиле casual – в розовой курточке, сером свитшоте и брюках звезда чувствовала себя комфортно.

    Тоня выбрала белый наряд, который дополнила серым полупальто. 17-летняя Анна предпочла черную одежду и яркое красное пальто.

    «Теплый, солнечный, осенний вечер...Киев, любимые места. И мои дочки», - подписала кадры Ольга.

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    instagram.com/olgasumska
    instagram.com/olgasumska
    instagram.com/olgasumska
    instagram.com/olgasumska
    instagram.com/olgasumska

    Напомним, что старшая дочь артистки Антонина Паперная живет в России, где строит актерскую карьеру. Поэтому, чтобы увидеться с родными, знаменитость специально выделила время и приехала в Киев.

    Джерело: tsn.ua

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