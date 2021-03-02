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    Звезда «Безумной свадьбы» назвал имя возлюбленной

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    Актер Вячеслав Хостикоев - Звезда «Безумной свадьбы» назвал имя возлюбленной
    Актер Вячеслав Хостикоев

    Актер встречается со звездой второго сезона сериала «Первые ласточки»

    Сын знаменитых украинских актеров Натальи Сумской и Анатолия Хостикоева Вячеслав, который сыграл главную роль в комедии «Безумная свадьба 3», поделился подробностями личной жизни.

    В интервью Кате Осадчей в программе «Светская жизнь» 24-летний актер признался, что его сердце занято. Артист встречается со звездой второго сезона сериала Первые ласточки Анастасией Рулой.

    «Мы уже долго состоим в отношениях. Живем вместе», ─ отметил Хостикоев.

    24-летняя актриса играет в Национальном академическом драматическом театре им. Ивана Франко. Рула также снялась в сериалах Пес и Ментовские войны. Харьков, и мелодраме Подкидыши.

    Ранее «Скотч» сообщал, что дочь звезды «Квартала 95» сразила поклонников красотой в честь 18-летия.

    «18 лет назад ты своим появлением, смехом и кудряшками осчастливила нашу жизнь! Сегодня ты такая взрослая, но никогда не перестанешь быть маленькой для меня... С Днем рождения, малышка! Ты и есть подарок.. P. S. Я не очень сильна в создании подобных видео, поэтому опоздала с ним на целый день, но я надеюсь, ты улыбнешься, когда будешь смотреть эти фото. Они теплые, как и ты сама», – оставила трогательную подпись главная «квартальщица»

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    Теги: знаменитости актер шоу-бизнес
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