В очередном перезапуске «Супермена» главную роль сыграет темнокожий актер (фото)

Студия Warner Bros. запустила в производство новую версию фильма о супергерое

Студия Warner Bros. вернет на широкие экраны историю о Супермене. Об этом сообщает Deadline.

Как пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на источники, главную роль может впервые исполнить темнокожий актер. Ранее Супермен-афроамериканец появлялся только в комиксах.

Deadline сообщает, что новым фильмом заинтересован Генри Кавилл, сыгравший Супермена в «Человеке из стали», «Бэтмене против Супермена» и «Лиге справедливости». При издание отмечает, что новый сюжет не будет киновселенной, в которую входит «Человек из стали».

Над созданием перезапуска работает Джей Джей Абрамс и его продюсерская компания Bad Robot, продюсером также выступит Ханна Мингелла.

Сценарий пишет Та-Нехаси Коутс, писатель и журналист, автор книги «Между миром и мной», а также комиксов про Черную Пантеру и Капитана Америку.

«Это большая честь, — отметил Коутс в заявлении на сайте Shadow and Act, посвященном творчеству афроамериканцев. — Я с нетерпением жду возможности внести существенный вклад в наследие самого культового мифического героя Америки».

Ранее «Скотч» сообщал, что дочь звезды «Квартала 95» сразила поклонников красотой в честь 18-летия.

«18 лет назад ты своим появлением, смехом и кудряшками осчастливила нашу жизнь! Сегодня ты такая взрослая, но никогда не перестанешь быть маленькой для меня... С Днем рождения, малышка! Ты и есть подарок.. P. S. Я не очень сильна в создании подобных видео, поэтому опоздала с ним на целый день, но я надеюсь, ты улыбнешься, когда будешь смотреть эти фото. Они теплые, как и ты сама», – оставила трогательную подпись главная «квартальщица»

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