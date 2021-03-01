  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    В очередном перезапуске «Супермена» главную роль сыграет темнокожий актер (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В очередном перезапуске «Супермена» главную роль сыграет темнокожий актер (фото)

    Студия Warner Bros. запустила в производство новую версию фильма о супергерое

    Студия Warner Bros. вернет на широкие экраны историю о Супермене. Об этом сообщает Deadline.

    Как пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на источники, главную роль может впервые исполнить темнокожий актер. Ранее Супермен-афроамериканец появлялся только в комиксах.

    Deadline сообщает, что новым фильмом заинтересован Генри Кавилл, сыгравший Супермена в «Человеке из стали», «Бэтмене против Супермена» и «Лиге справедливости». При издание отмечает, что новый сюжет не будет киновселенной, в которую входит «Человек из стали».

    screenshot_55_03

    Над созданием перезапуска работает Джей Джей Абрамс и его продюсерская компания Bad Robot, продюсером также выступит Ханна Мингелла.

    Сценарий пишет Та-Нехаси Коутс, писатель и журналист, автор книги «Между миром и мной», а также комиксов про Черную Пантеру и Капитана Америку.

    «Это большая честь, — отметил Коутс в заявлении на сайте Shadow and Act, посвященном творчеству афроамериканцев. — Я с нетерпением жду возможности внести существенный вклад в наследие самого культового мифического героя Америки».

    Ранее «Скотч» сообщал, что дочь звезды «Квартала 95» сразила поклонников красотой в честь 18-летия.

    «18 лет назад ты своим появлением, смехом и кудряшками осчастливила нашу жизнь! Сегодня ты такая взрослая, но никогда не перестанешь быть маленькой для меня... С Днем рождения, малышка! Ты и есть подарок.. P. S. Я не очень сильна в создании подобных видео, поэтому опоздала с ним на целый день, но я надеюсь, ты улыбнешься, когда будешь смотреть эти фото. Они теплые, как и ты сама», – оставила трогательную подпись главная «квартальщица»

    Читайте также: Киевская блогерша с самыми большими скулами высмеяла натуральную красоту, показав свои старые фото

    .

    Теги: кино актер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies