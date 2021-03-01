Стало известно, сколько стоит шестиэтажный дворец Пугачевой и Галкина

В список самых дорогих домов попало жилище балерины Анастасии Волочковой

В сети появился список пяти самых дорогих домов российских знаменитостей. Среди них значится дворец певицы Аллы Пугачевой и телеведущего и юмориста Максима Галкина, сообщает российское «Федеральное агентство новостей».

Издание раскрыло примерную стоимость загородного имущества Пугачевой и Галкина. По некоторым сведениям, дворец возвели за десять миллионов долларов. Шестиэтажный дом, расположенный на участке площадью в один гектар, находится в подмосковной деревне Грязь. На территории есть бассейн, кинотеатр, большой гараж и амфитеатр. На обслуживание особняка уходит минимум восемь тысяч долларов ежемесячно.

Отмечается, что внук Пугачевой Никита Пресняков проживает в четырехкомнатной квартире в центре Москвы. Эти апартаменты он получил от бабушки в качестве свадебного подарка.

Более дорогостоящий особняк, расположенный в Мякининской пойме, принадлежит певцу Филиппу Киркорову. Комплекс оценивается в 12 миллионов долларов. В список самых дорогих домов попало жилище балерины Анастасии Волочковой. Особняк, украшенный ее портретами и деталями интерьера на балетную тематику, обошелся артистке в 120 миллионов рублей.

Ранее «Скотч» сообщал, что дочь звезды «Квартала 95» сразила поклонников красотой в честь 18-летия.

«18 лет назад ты своим появлением, смехом и кудряшками осчастливила нашу жизнь! Сегодня ты такая взрослая, но никогда не перестанешь быть маленькой для меня... С Днем рождения, малышка! Ты и есть подарок.. P. S. Я не очень сильна в создании подобных видео, поэтому опоздала с ним на целый день, но я надеюсь, ты улыбнешься, когда будешь смотреть эти фото. Они теплые, как и ты сама», – оставила трогательную подпись главная «квартальщица»

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