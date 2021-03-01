  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Стало известно, сколько стоит шестиэтажный дворец Пугачевой и Галкина

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Стало известно, сколько стоит шестиэтажный дворец Пугачевой и Галкина

    В список самых дорогих домов попало жилище балерины Анастасии Волочковой

    В сети появился список пяти самых дорогих домов российских знаменитостей. Среди них значится дворец певицы Аллы Пугачевой и телеведущего и юмориста Максима Галкина, сообщает российское «Федеральное агентство новостей».

    Издание раскрыло примерную стоимость загородного имущества Пугачевой и Галкина. По некоторым сведениям, дворец возвели за десять миллионов долларов. Шестиэтажный дом, расположенный на участке площадью в один гектар, находится в подмосковной деревне Грязь. На территории есть бассейн, кинотеатр, большой гараж и амфитеатр. На обслуживание особняка уходит минимум восемь тысяч долларов ежемесячно.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Стало известно, сколько стоит шестиэтажный дворец Пугачевой и Галкина
    Стало известно, сколько стоит шестиэтажный дворец Пугачевой и Галкина
    Стало известно, сколько стоит шестиэтажный дворец Пугачевой и Галкина
    Стало известно, сколько стоит шестиэтажный дворец Пугачевой и Галкина
    Стало известно, сколько стоит шестиэтажный дворец Пугачевой и Галкина

    Отмечается, что внук Пугачевой Никита Пресняков проживает в четырехкомнатной квартире в центре Москвы. Эти апартаменты он получил от бабушки в качестве свадебного подарка.

    Более дорогостоящий особняк, расположенный в Мякининской пойме, принадлежит певцу Филиппу Киркорову. Комплекс оценивается в 12 миллионов долларов. В список самых дорогих домов попало жилище балерины Анастасии Волочковой. Особняк, украшенный ее портретами и деталями интерьера на балетную тематику, обошелся артистке в 120 миллионов рублей.

    Ранее «Скотч» сообщал, что дочь звезды «Квартала 95» сразила поклонников красотой в честь 18-летия.

    «18 лет назад ты своим появлением, смехом и кудряшками осчастливила нашу жизнь! Сегодня ты такая взрослая, но никогда не перестанешь быть маленькой для меня... С Днем рождения, малышка! Ты и есть подарок.. P. S. Я не очень сильна в создании подобных видео, поэтому опоздала с ним на целый день, но я надеюсь, ты улыбнешься, когда будешь смотреть эти фото. Они теплые, как и ты сама», – оставила трогательную подпись главная «квартальщица»

    Читайте также: Киевская блогерша с самыми большими скулами высмеяла натуральную красоту, показав свои старые фото

    .

    Теги: знаменитости деньги шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies