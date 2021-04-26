«Оскар-2021»: полный список победителей

Лучший режиссер: Хлоя Чжао, «Земля кочевников»

Отложенная на два месяца из-за бушующего коронавируса 93-я церемония вручения премии «Оскар» наконец состоялась и преподнесла киноманам пару сюрпризов. Посмотреть полный список номинантов можно здесь, а узнать лауреатов главной кинопремии — в нашем материале!

Лучший фильм: «Земля кочевников»

Лучший актер: Энтони Хопкинс, «Отец»

Лучшая актриса: Фрэнсис Макдорманд, «Земля кочевников»

Лучший актер второго плана: Дэниел Калуя, «Иуда и черный мессия»

Лучшая актриса второго плана: Юн Еджон, «Минари»

Лучший режиссер: Хлоя Чжао, «Земля кочевников»

Лучший оригинальный сценарий: «Девушка, подающая надежды»

Лучший адаптированный сценарий: «Отец»

Лучший иностранный фильм: «Еще по одной», Дания

Лучший анимационный фильм: «Душа»

Лучшая операторская работа: «Манк»

Лучший документальный фильм: «Мой учитель — осьминог»

Лучший композитор: «Душа»

Лучший звук: «Звук металла»

Лучшие визуальные эффекты: «Довод»

Лучший грим и прически: «Ма Рейни: мать блюза»

Лучшая работа художника-постановщика: «Манк»

Лучший короткометражный анимационный фильм: «Если что-то случится, я люблю вас»

Лучший короткометражный фильм: «Два далеких незнакомца»

Лучшая песня: Fight for You, «Иуда и черный мессия»

Ранее «Скотч» сообщал, что брак певца Дзидзьо трещит по швам. Супруги уже девять месяцев не живут вместе.

«Тема сложная. Мы договорились развестись. Давно уже. Поэтому, мы только хотим это сделать красиво. Мы это приняли трезво, разумно, обдумывали и поняли, что это будет лучше», – заявил артист.

Также знаменитость ответил на упреки бывшей возлюбленной в том, что он не хотел детей и намеки на то, что Михаил Хома ей изменял.