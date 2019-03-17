Цифровое искусство: невероятные фотоманипуляции от Сурьи Крисна



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Талантливый индонезиец создает невероятные фото на границе с реальностью, которые удивят каждого

Сурья Крисна — цифровой художник-самоучка и педагог, в настоящее время проживающий на Бали, Индонезия. Он специализируется в основном на цифровом искусстве и фотоманипуляциях.

Два года назад он решил посмотреть, как можно менять обычные фото, добавляя к ним немного собственной фантазии. С тех пор Сурья тратил свободное время на оттачивание умений в Photoshop и Lightroom, чтобы достичь максимально реалистичного результата.

Сегодня по его творчеством следят более 25 тыс. пользователей в соцсети Instagram, а новые фото заставляют задержать взгляд.

Первые эксперименты по созданию цифровых изображений принадлежат американскому художнику и дизайнеру Чарльзу Ксури, который исследовал специфические возможности компьютерной обработки.

Это были визуальные формы с периодически повторяемыми структурами, изменение которых на экране управлялось математическими функциями и компьютерной программой.

Одно из первых крупных арт-событий, на котором были продемонстрированы артефакты цифровой фотографии, стала выставка «Нематериальное», проведённая в Музее современного искусства им. Ж. Помпиду в Париже с 28 марта по 15 июня 1985г.

Еще одно знаковое для цифровой фотографии событие — выставка «Photography after Photography» в 1996–97 годах. Большинство художников этой выставки исследовали новые программные средства для творчества (программы Photoshop, Paintbox и пр.) и прослеживали влияние технологии на способы отображения человека и природы.

Джерело: maximum.fm