  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Цифровое искусство: невероятные фотоманипуляции от Сурьи Крисна

    • Розсилка
    Цифровое искусство: невероятные фотоманипуляции от Сурьи Крисна
    instagram.com/suryakrisnaa_

    Талантливый индонезиец создает невероятные фото на границе с реальностью, которые удивят каждого

    Сурья Крисна — цифровой художник-самоучка и педагог, в настоящее время проживающий на Бали, Индонезия. Он специализируется в основном на цифровом искусстве и фотоманипуляциях.

    Два года назад он решил посмотреть, как можно менять обычные фото, добавляя к ним немного собственной фантазии. С тех пор Сурья тратил свободное время на оттачивание умений в Photoshop и Lightroom, чтобы достичь максимально реалистичного результата. 

    Сегодня по его творчеством следят более 25 тыс. пользователей в соцсети Instagram, а новые фото заставляют задержать взгляд.

    Первые эксперименты по созданию цифровых изображений принадлежат американскому художнику и дизайнеру Чарльзу Ксури, который исследовал специфические возможности компьютерной обработки. 

    Это были визуальные формы с периодически повторяемыми структурами, изменение которых на экране управлялось математическими функциями и компьютерной программой.

    Одно из первых крупных арт-событий, на котором были продемонстрированы артефакты цифровой фотографии, стала выставка «Нематериальное», проведённая в Музее современного искусства им. Ж. Помпиду в Париже с 28 марта по 15 июня 1985г.

    1 з 22
    на весь екран згорнути
    instagram.com/suryakrisnaa_
    instagram.com/suryakrisnaa_
    instagram.com/suryakrisnaa_
    instagram.com/suryakrisnaa_
    instagram.com/suryakrisnaa_
    instagram.com/suryakrisnaa_
    instagram.com/suryakrisnaa_
    instagram.com/suryakrisnaa_
    instagram.com/suryakrisnaa_
    instagram.com/suryakrisnaa_
    instagram.com/suryakrisnaa_
    instagram.com/suryakrisnaa_
    instagram.com/suryakrisnaa_
    instagram.com/suryakrisnaa_
    instagram.com/suryakrisnaa_
    instagram.com/suryakrisnaa_
    instagram.com/suryakrisnaa_
    instagram.com/suryakrisnaa_
    instagram.com/suryakrisnaa_
    instagram.com/suryakrisnaa_
    instagram.com/suryakrisnaa_

    Еще одно знаковое для цифровой фотографии событие — выставка «Photography after Photography» в 1996–97 годах. Большинство художников этой выставки исследовали новые программные средства для творчества (программы Photoshop, Paintbox и пр.) и прослеживали влияние технологии на способы отображения человека и природы.

    Джерело: maximum.fm

    Читайте також
    фотография искусство технологии Индонезия выставка педагог
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ