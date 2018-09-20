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    Шоу-биз

    Звездные лайфхаки: Дженнифер Гарнер показала, как быстро создать голливудский бьюти-образ

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    Дженнифер Гарнер - Звездные лайфхаки: Дженнифер Гарнер показала, как быстро создать голливудский бьюти-образ
    Дженнифер Гарнер

    В то время, как Бен Аффлек приводит себя в порядок после очередного срыва, Дженнифер Гарнер радует поклонников свои нескончаемым позитивом

    На днях актриса поделилась в Instagram уроком по созданию экспресс бьюти-образа в голливудском стиле. Правда звезда рассказа не про свой лайфхак, а про совет от своей подруги Риз Уизерспун. Дженнифер следовала инструкциям из ее книги и на своем примере доказала, что Риз плохого не посоветует.

    Такой метож отлично подходит для тех, кто не любит особо заморачиваться по поводу прически, а также ценит свое время. 

    Результат получился восхитительным. А главное, теперь каждая девушка сможет с легкостью повторить все то, что сделала Дженнифер Гарнер в опубликованном видео.

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