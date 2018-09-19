Стало известно место проведение гранд-шоу Victoria’s Secret
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Розсилка
На этот раз «ангелы» никуда не летят и остаются дома
Последние несколько лет масштабные шоу Victoria’s Secret постоянно меняли место дислокации: проходили в Париже, Лондоне и даже в Шанхае. В 2018 году бельевая марка официально возвращается домой — в Нью-Йорк. Город, где в середине девяностых и началась история бренда. Новость о шоу марка проанонсировала в социальных сетях кадрами, на которых топ-модели — Сара Сампайо, Эльза Хоск и Джозефин Скривер — несут драгоценные крылья через весь Манхэттен.
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Джерело: elle.ua