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    Шоу-биз

    Стало известно место проведение гранд-шоу Victoria’s Secret

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    Стало известно место проведение гранд-шоу Victoria’s Secret

    На этот раз «ангелы» никуда не летят и остаются дома

    Последние несколько лет масштабные шоу Victoria’s Secret постоянно меняли место дислокации: проходили в Париже, Лондоне и даже в Шанхае. В 2018 году бельевая марка официально возвращается домой — в Нью-Йорк. Город, где в середине девяностых и началась история бренда. Новость о шоу марка проанонсировала в социальных сетях кадрами, на которых топ-модели — Сара Сампайо, Эльза Хоск и Джозефин Скривер — несут драгоценные крылья через весь Манхэттен.

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    Публикация от Victoria's Secret (@victoriassecret)

    Со «Скотч» хорошо смотреть, как Рианна сняла все лишнее и снялась в соблазнительной рекламе нижнего белья

    Джерело: elle.ua

    Нью-Йорк мода и красота история
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