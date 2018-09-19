Бывшая Тома Круза Кэти Холмс и комик Джейми Фокс больше не скрывают отношений (видео)



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Решили не скрывать своей любви

Кэти Холмс и Джейми Фокс вместе уже пять лет. Правда, почти все это время звезды были вынуждены скрывать свои отношения: после развода с Томом Крузом актриса подписала документы, по которым до 2017-го не могла афишировать свою личную жизнь. Но уже 2018 год, а привычка хранить свой роман подальше от чужих глаз у влюбленных осталась.

И хотя Кэти и Джейми уже выходили в свет вместе, они редко попадают в поле зрения папарацци. Но вчера фотографам повезло. Они заметили влюблённых после тренировки в Атланте. Там актер снимается в новом фильме Just Mercy, а Холмс, похоже, прилетела его навестить.

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