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    Gucci открыл бьюти-аккаунт в Instagram

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    @guccibeauty - Gucci открыл бьюти-аккаунт в Instagram
    @guccibeauty

    У бренда Gucci появился новый аккаунт в Instagram — @guccibeauty, посвященный новостям в сфере красоты

    17 сентября бренд Gucci объявил об открытии бьюти-странички в социальной сети Instagram – @guccibeauty. В микроблоге креативный директор бренда Алессандро Микеле будет рассказывать о своем видении красоты.

    Новая страница в соцсетях началась с женских и мужских портретов разных жанров и эпох. Здесь есть и фаюмские портреты, и японские гравюры, и работы современных художников. Все иллюстрации являются отражением представлений о красоте Алессандро Микеле, креативного директора Gucci.

    Кроме того, под каждым изображением есть обзоры, написанные экспертами в области искусства и помогающие глубже проникнуться образом.

    На официальной странице в Instagram будут размещаться работы разных периодов, эпох, портреты людей разной этнической принадлежности, культуры и места проживания, от реалистичных египетских портретов, сделанных 2000 лет назад, до афропричесок, которые изображены современными афро-американскими художниками.

    Отмечается, что арт-критики и писатели будут специально для бьюти-Instagram Gucci рассказывать истории создания работ из коллекции Галереи Уффици во Флоренции, Музея Метрополитен в Нью-Йорке и Музея-студии Гарлема.

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    Gucci открыл бьюти-аккаунт в Instagram
    Gucci открыл бьюти-аккаунт в Instagram
    Gucci открыл бьюти-аккаунт в Instagram
    Gucci открыл бьюти-аккаунт в Instagram
    Gucci открыл бьюти-аккаунт в Instagram
    Gucci открыл бьюти-аккаунт в Instagram
    Gucci открыл бьюти-аккаунт в Instagram
    Gucci открыл бьюти-аккаунт в Instagram
    Gucci открыл бьюти-аккаунт в Instagram
    Gucci открыл бьюти-аккаунт в Instagram
    Gucci открыл бьюти-аккаунт в Instagram
    Gucci открыл бьюти-аккаунт в Instagram
    Gucci открыл бьюти-аккаунт в Instagram
    Gucci открыл бьюти-аккаунт в Instagram
    Gucci открыл бьюти-аккаунт в Instagram

    Также на @guccibeauty будут анонсироваться новые бьюти-запуски бренда, включая косметику и ароматы.

    Джерело: 24tv.ua

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