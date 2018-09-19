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    Шоу-биз

    Жизнь после «Отчаянных домохозяек»: как сейчас выглядит Сьюзан Дельфино? (фото)

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    Жизнь после «Отчаянных домохозяек»: как сейчас выглядит Сьюзан Дельфино? (фото)

    Сейчас Тери продолжает сниматься в кино и сериалах («Супергерл», «Тайны Смолвиля», «В стиле Джейн» и другие), а в 2006-м актриса выпустила книгу-автобиографию «Подгоревший тост и философия жизни».

    С выходом сериала «Отчаянные домохозяйки» Тери Хэтчер  снова обрела славу: сначала она играла второстепенные роли, потом дебютировала на большом экране («Большая картина»), а после ее карьера пошла на спад. Но в 2004-м актрисе предложили одну из главных ролей в проекте про четырёх подруг-домохозяек со страшными секретами — она сыграла Сьюзан Дельфино. Сериал имел огромный успех, а в 2010 году даже был на третьем месте в списке самых прибыльных телешоу.

    Кстати, звезда почти не изменилась. На днях папарацци заметили актрису во время прогулки по Лос-Анджелесу. Выглядит Тери отлично!

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    Жизнь после «Отчаянных домохозяек»: как сейчас выглядит Сьюзан Дельфино? (фото)
    Жизнь после «Отчаянных домохозяек»: как сейчас выглядит Сьюзан Дельфино? (фото)

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