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    Сеть покорил необычный арт-маникюр (видео)

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    Сеть покорил необычный арт-маникюр (видео)

    Мечта каждой творческой девушки

    Nail Sunny - маникюрный салон, известный своими изобретательными, но причудливыми бьюти-решениями. Учредители, две молодые сестры Элеонора и Арина, пропагандируют самые новые тенденции в искусстве ухода за ногтями и выводят их на совершенно другой уровень.

    В этом салоне каждая мечта об искусстве маникюра сбывается. Посмотрите на это великолепие.

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    Публикация от Nail Sunny (@nail_sunny)

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    Публикация от Nail Sunny (@nail_sunny)

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Nail Sunny (@nail_sunny)

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    Публикация от Nail Sunny (@nail_sunny)

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    Публикация от Nail Sunny (@nail_sunny)

    мода и красота здоровый образ жизни
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