Сеть покорил необычный арт-маникюр (видео)
-
Розсилка
Мечта каждой творческой девушки
Nail Sunny - маникюрный салон, известный своими изобретательными, но причудливыми бьюти-решениями. Учредители, две молодые сестры Элеонора и Арина, пропагандируют самые новые тенденции в искусстве ухода за ногтями и выводят их на совершенно другой уровень.
В этом салоне каждая мечта об искусстве маникюра сбывается. Посмотрите на это великолепие.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram