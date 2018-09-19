Сеть покорил необычный арт-маникюр (видео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мечта каждой творческой девушки

Nail Sunny - маникюрный салон, известный своими изобретательными, но причудливыми бьюти-решениями. Учредители, две молодые сестры Элеонора и Арина, пропагандируют самые новые тенденции в искусстве ухода за ногтями и выводят их на совершенно другой уровень.

В этом салоне каждая мечта об искусстве маникюра сбывается. Посмотрите на это великолепие.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nail Sunny (@nail_sunny) 12 Сен 2018 в 10:39 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nail Sunny (@nail_sunny) 24 Авг 2018 в 9:37 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nail Sunny (@nail_sunny) 27 Авг 2018 в 10:05 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nail Sunny (@nail_sunny) 20 Авг 2018 в 10:08 PDT