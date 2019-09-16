Создатели «Друзей» заявили, что продолжения сериала не будет



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По мнению cценаристов, перезапуск все равно не повторит успеха оригинала

Создатели культового сериала «Друзья» Дэвид Крэйн и Марта Кауффман рассказали на кинофестивале Tribeca, что не планируют перезапуск или возрождение сериала и считают это плохой идеей. Об этом сообщает Deadline.

«Для этого есть две причины. Первая заключается в том, что этот сериал показывает тот период в жизни, когда друзья – это твоя семья. С появлением собственной семьи все меняется. Во‑вторых, перезапуск не сможет стать лучше, чем оригинал», – сказала она.

«Мы сделали тот сериал, который хотели. Мы все сделали правильно и закончили свое дело. Если вернуться к этим персонажам сейчас, то сама суть была бы другой и, скорее всего, не получилось бы все сделать так же хорошо».

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