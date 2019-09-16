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    Создатели «Друзей» заявили, что продолжения сериала не будет

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    Создатели «Друзей» заявили, что продолжения сериала не будет

    По мнению cценаристов, перезапуск все равно не повторит успеха оригинала

    Создатели культового сериала «Друзья» Дэвид Крэйн и Марта Кауффман рассказали на кинофестивале Tribeca, что не планируют перезапуск или возрождение сериала и считают это плохой идеей. Об этом сообщает Deadline.

    «Для этого есть две причины. Первая заключается в том, что этот сериал показывает тот период в жизни, когда друзья – это твоя семья. С появлением собственной семьи все меняется. Во‑вторых, перезапуск не сможет стать лучше, чем оригинал», – сказала она.

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    Создатели «Друзей» заявили, что продолжения сериала не будет
    Создатели «Друзей» заявили, что продолжения сериала не будет
    Создатели «Друзей» заявили, что продолжения сериала не будет
    Создатели «Друзей» заявили, что продолжения сериала не будет
    Создатели «Друзей» заявили, что продолжения сериала не будет
    Создатели «Друзей» заявили, что продолжения сериала не будет
    Создатели «Друзей» заявили, что продолжения сериала не будет
    Создатели «Друзей» заявили, что продолжения сериала не будет
    Создатели «Друзей» заявили, что продолжения сериала не будет
    Создатели «Друзей» заявили, что продолжения сериала не будет

     «Мы сделали тот сериал, который хотели. Мы все сделали правильно и закончили свое дело. Если вернуться к этим персонажам сейчас, то сама суть была бы другой и, скорее всего, не получилось бы все сделать так же хорошо».

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