Создатели «Друзей» заявили, что продолжения сериала не будет
По мнению cценаристов, перезапуск все равно не повторит успеха оригинала
Создатели культового сериала «Друзья» Дэвид Крэйн и Марта Кауффман рассказали на кинофестивале Tribeca, что не планируют перезапуск или возрождение сериала и считают это плохой идеей. Об этом сообщает Deadline.
«Для этого есть две причины. Первая заключается в том, что этот сериал показывает тот период в жизни, когда друзья – это твоя семья. С появлением собственной семьи все меняется. Во‑вторых, перезапуск не сможет стать лучше, чем оригинал», – сказала она.
«Мы сделали тот сериал, который хотели. Мы все сделали правильно и закончили свое дело. Если вернуться к этим персонажам сейчас, то сама суть была бы другой и, скорее всего, не получилось бы все сделать так же хорошо».