Науковці у Чорнобилі зустріли рогатого велетня
Учені спостерігають за станом популяцій рідкісних видів і проводять дослідження екосистеми зони відчуження
Поки люди залишаються осторонь, природа Чорнобильської зони продовжує дивувати різноманіттям тваринного світу. Під час чергової наукової експедиції дослідникам вдалося зафіксувати на камеру величного лося, який вільно почувається серед місцевих лісів і боліт. Кадрами зустрічі з лісовим велетнем та подробицями експедиції фахівці поділилися на своїй сторінці у Facebook, інформує «Главком».
Співробітники Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника спільно з колегами з Центру природоохоронних досліджень та моніторингу «Супій» провели планову польову експедицію. Її метою було спостереження за станом популяцій рідкісних видів і дослідження екосистеми зони відчуження.
Під час роботи науковці зустріли лося. Такі спостереження важливі для дослідників, адже дають змогу оцінювати стан популяцій і вивчати поведінку диких тварин у природному середовищі.
Раніше у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували унікального представника фауни – пугача звичайного, що занесений до Червоної книги України та є найбільшою совою нашої країни.
Також у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику під час польових досліджень науковці зафіксували гірського дрозда. Цей вид птахів не бачили на території Київщини вже близько 50 років. Зазвичай в Україні дрізд гірський гніздиться виключно в Карпатах. Появу птаха в зоні відчуження науковці пов’язують із сезонною міграцією.
Коментарі — 0