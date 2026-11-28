Поки люди залишаються осторонь, природа Чорнобильської зони продовжує дивувати різноманіттям тваринного світу. Під час чергової наукової експедиції дослідникам вдалося зафіксувати на камеру величного лося, який вільно почувається серед місцевих лісів і боліт. Кадрами зустрічі з лісовим велетнем та подробицями експедиції фахівці поділилися на своїй сторінці у Facebook, інформує «Главком».

Співробітники Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника спільно з колегами з Центру природоохоронних досліджень та моніторингу «Супій» провели планову польову експедицію. Її метою було спостереження за станом популяцій рідкісних видів і дослідження екосистеми зони відчуження.

Під час роботи науковці зустріли лося. Такі спостереження важливі для дослідників, адже дають змогу оцінювати стан популяцій і вивчати поведінку диких тварин у природному середовищі.

Раніше у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували унікального представника фауни – пугача звичайного, що занесений до Червоної книги України та є найбільшою совою нашої країни.

Також у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику під час польових досліджень науковці зафіксували гірського дрозда. Цей вид птахів не бачили на території Київщини вже близько 50 років. Зазвичай в Україні дрізд гірський гніздиться виключно в Карпатах. Появу птаха в зоні відчуження науковці пов’язують із сезонною міграцією.