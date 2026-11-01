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Дмитро Ярош на Гелловін підірвав Кремль (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Ярош згенерував відео із підривом Кремля
фото: скріншот із відео

Відео згенероване штучним інтелектом виклав у мережу командувач Української добровольчої армії

Екслідер «Правого сектору», командувач Української добровольчої армії (УДА) Дмитро Ярош оприлюднив у мережі жартівливий ролик. У відео, згенерованому штучним інтелектом, він закурює цигарку на фоні охопленого вогнем Кремля. Про це повідомляє «Главком».

«Ну що, хлопці, закінчуйте з цим», – каже у відео Ярош, після чого Кремль вибухає. Сам же командувач повільно віддаляється від зруйнованої будівлі.

Відео Дмитро Ярош оприлюднив одразу після Гелловіну, 1 листопада, коли відзначають День усіх святих. 

Раніше екслідер «Правого сектору», командувач Української добровольчої армії (УДА) Дмитро Ярош привітав свого сина Дмитра з днем народження. 25 серпня хлопцю виповнилося 18 років.

Також торік Дмитро Ярош привітав дружину Ольгу Лавецьку з 32-ю річницею весілля. Він поділився спільним фото, зауваживши, що «фотографа на весіллі не було». 

 

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Теги: Москва відео Дмитро Ярош

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