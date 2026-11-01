Дмитро Ярош на Гелловін підірвав Кремль (відео)
Відео згенероване штучним інтелектом виклав у мережу командувач Української добровольчої армії
Екслідер «Правого сектору», командувач Української добровольчої армії (УДА) Дмитро Ярош оприлюднив у мережі жартівливий ролик. У відео, згенерованому штучним інтелектом, він закурює цигарку на фоні охопленого вогнем Кремля. Про це повідомляє «Главком».
«Ну що, хлопці, закінчуйте з цим», – каже у відео Ярош, після чого Кремль вибухає. Сам же командувач повільно віддаляється від зруйнованої будівлі.
Відео Дмитро Ярош оприлюднив одразу після Гелловіну, 1 листопада, коли відзначають День усіх святих.
Раніше екслідер «Правого сектору», командувач Української добровольчої армії (УДА) Дмитро Ярош привітав свого сина Дмитра з днем народження. 25 серпня хлопцю виповнилося 18 років.
Також торік Дмитро Ярош привітав дружину Ольгу Лавецьку з 32-ю річницею весілля. Він поділився спільним фото, зауваживши, що «фотографа на весіллі не було».
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