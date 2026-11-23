На шоу «Голос країни-14» між тренерами виникла гостра суперечка через пісню, створену штучним інтелектом. Думки наставників розділилися після виступу 47-річної викладачки вокалу з Харкова Оксани Петрової, яка виконала композицію «Червоний мак». Артем Пивоваров категорично виступив проти популяризації ШІ-музики, тоді як Наталія Могилевська стала на захист учасниці. Про це повідомляє «Главком».

Оксана Петрова вийшла на сцену п'ятого випуску проєкту. Для виступу вона обрала пісню «Червоний мак», але її виконання не розвернуло крісла Наталії Могилевської та Артема Пивоварова, у яких ще залишалися вільні місця.

Втім, найбільше уваги привернув не сам виступ, а вибір композиції. Артем Пивоваров поцікавився: «Ох, Оксано… Не знаю, чи хочете ви чути від мене це, чи ні… Що стосується вибору пісні… Невже серед усіх найкрасивіших українських пісень, пісень світу не зайшлося пісні, яка б пасувала вашому образу, яку створила людина, а не штучний інтелект?».

Натомість Наталія Могилевська побачила в такому виборі прояв сучасності та сміливості учасниці. «Ви набралися сміливості показати свій талант, свою сучасність. Людина співає пісню штучного інтелекту. Вона сучасна!», – сказала вона.

Однак така позиція обурила Артема Пивоварова. «Я не вважаю, що це треба толерувати. Це не про сучасність! Ви знаєте, що в Австрії заборонили взагалі викладати на стримінгових платформах ШІ-музику?», – наголосив артист.

До дискусії долучилася й Тіна Кароль. Вона підтримала позицію Пивоварова та зазначила, що композиція, створена штучним інтелектом, не була призначена для виконання людиною. На її думку, з іншою піснею Оксана могла б значно краще розкрити свої вокальні здібності.

«Співайте те, що пише людина. Тим більше, що в Україні так багато авторів! Не вийшло заспівати вам цю пісню, я вже як співачка зараз скажу, бо вона не створена для того, щоб людина її заспівала», – додала Тіна Кароль.

Попри критику колег, Наталія Могилевська продовжила підтримувати Оксану. Вона припустила, що учасниця обрала композицію за покликом серця, навіть не підозрюючи, наскільки гострою виявиться тема використання штучного інтелекту в музиці.

Нагадаємо, на «Голос країни-14» неочікувано прийшла онучка колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова – 19-річна Марія. Дівчина зізналась, що їй завжди подобався проєкт. Однак лише у 14-му сезоні вона нарешті наважилась подати заявку на участь.