Під час розмови з Трампом Путін міцно вхопився за підлокітники крісла, смикав свій піджак і почав його чухати.

Під час зустрічі президента США Дональда Трампа, лідера Китаю Сі Цзіньпіна та диктатора Володимира Путіна на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені увагу журналістів привернула незвична поведінка Путіна. Поки американський і китайський лідери спокійно спілкувалися, президент РФ постійно рухався у кріслі та демонстрував ознаки нервозності. Незвичні жести потрапили на відео. Як інформує «Главком», про це повідомляє Daily Mail.

Журналісти звернулися до експертки з мови тіла Джуді Джеймс, щоб з'ясувати, що могло стояти за такою поведінкою Путіна. Вона порівняла його жести з поведінкою "нервового піаніста", який не може спокійно всидіти на одному місці.

За спостереженнями фахівчині, під час виступу Сі Цзіньпіна російський диктатор помітно метушився за столом і постійно взаємодіяв зі своїми нотатками. Така поведінка контрастувала із зовнішнім спокоєм глави КНР і Дональда Трампа.

Окрему увагу Джеймс звернула на рухи Путіна під столом. На її думку, вони нагадували прояви синдрому неспокійних ніг: російський диктатор постійно тупцював ногами, не залишаючись нерухомим навіть під час розмови інших учасників зустрічі.

Коли до слова перейшов Трамп, поведінка Путіна, за оцінкою експертки, також змінилася. Він міцно вхопився за підлокітники крісла, смикав свій піджак і почав його чухати.

Джеймс звернула увагу на те, що американський президент цього разу відмовився від звичної демонстративної пози, яку вона описала як поставу «важковаговика й альфа-самця». Натомість саме поведінка Путіна стала однією з найбільш помітних деталей зустрічі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що саміт за участю лідерів США, Китаю та Росії виявився невдалим для Москви. За його оцінкою, Володимир Путін намагався використати зустріч, щоб домогтися перегляду кордонів.

Зеленський також прокоментував слова Путіна про те, що Ялтинська конференція закріпила перемогу над нацизмом. На думку президента, якби сучасний саміт справді мав на меті підтвердити відданість цій перемозі, у ньому мали б брати участь США, європейські країни й Україна. Участь Росії в такій зустрічі Зеленський відкинув.

Президент пов’язав із підсумками саміту й масований обстріл України. Зеленський нагадав, що тієї ночі Росія випустила 111 ракет. Він розцінив цю атаку як реакцію Путіна на те, що зустріч не дала Москві бажаного результату.

Нагадаємо, 19 листопада Дональд Трамп, Сі Цзіньпін і Володимир Путін провели тристоронню зустріч на полях саміту АТЕС у китайському Шеньчжені. За її підсумками лідери підписали декларацію «На шляху до миру», у якій домовилися вести діалог про зниження ядерних ризиків і нерозповсюдження ядерної зброї. Наступного дня Трамп заявив, що бачить шанс на завершення війни Росії проти України й що США працюють над досягненням домовленості.