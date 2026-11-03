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Український пес-сапер Патрон одружився (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Пес Патрон вбрався у святковий костюм на своє весілля (на фото Патрон ліворуч)
фото: скриншот Іnstagram/patron_dsns

Пес Патрон «дав пораду» українцям

Найпопулярніший пес України Патрон, який є талісманом ДСНС в Чернігівській області та чотирилапим сапером, одружився. Господар Патрона розповів від його імені про весілля, яке вони приховували. Про це пише «Главком» із посиланням на допис сторінки пса Патрона.

Так, у вересні пес Патрон одружився із собакою Ланою, яка такої ж породи, як і він, – джек-рассел. «Цього вересня я одружився! Мою дружину звати Лана, вона чарівна песиня (хоч і не без особливого джек-рассельського характеру, це від нас не відняти). Я все відкладав своє особисте життя, мені здавалося, що воно не таке важливе, як справи робочі, як волонтерство, ну, ви знаєте. Багато хто з вас проходив це. Але пройти повз Лану і не задивитися я не зміг. Нюх за нюхом, і в нас знайшлося стільки спільних тем», – йдеться у повідомленні.

На кадрах пес Патрон показався у стильному костюмі з метеликом на шиї, а його наречена Лана у весільній сукні. 

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Допис, поширений Патрон 🧨 (@patron_dsns)

Проте господар пса Патрона заінтригував його шанувальників новиною, про яку вони разом повідомлять згодом. Також чотирилапий талісман рятувальників порадив українцям не відкладати своє життя та щасливі моменти на потім. «І ще є новини, але то вже трішечки згодом. А зараз хочу сказати тим, хто вагається, хто відкладає «на потім» щось лише для себе, для щастя, для усмішок… Може, не відкладайте? Не те, що «потім може не настати», ніхто не знає, кому скільки залишилося жити, просто, якщо почати ось сьогодні, то щастя точно триватиме довше. Любові більше, і більше життя. Ми з Ланою даруємо вам любовний лизь. Він не тільки для справ романтичних, а й для всілякої любові: до своїх тваринок, до батьків, до країни і все інше. Цілуйте близьких, бережіть себе!», – «побажав» пес Патрон.

Пес Патрон є відомим українським собакою-сапером. Пес є талісманом Державної служби з надзвичайних ситуацій Чернігівщини. Він не лише є символом надзвичайників, але й допомагає знаходити вибухівку завдяки своєму гострому нюху. З початку повномасштабного вторгнення пес Патрон став зіркою, здобувши любов українців.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте розповідав про свою зустріч із найвідомішим українським сапером – джек-рассел-тер’єром Патроном в ході візиту в Україну.

Також повідомлялося, держсекретар США Ентоні Блінкен також під час візиту до Києва познайомився з одним із символів українських рятувальників – псом Патроном. Посолка США в Україні Бріджит Блінк, яка супроводжувала держсекретаря, зауважила, що довго працювала над органзацією цієї зустрічі.

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Теги: пес Патрон весілля відео тварини ДСНС

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