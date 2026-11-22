В Австралії депутат освідчився коханій просто під час засідання парламенту
Спікер Законодавчих зборів Ґреґ Пайпер жартома назвав 58-ме скликання «парламентом кохання»
У австралійському Сіднеї 32-річний депутат парламенту штату Новий Південний Уельс Джордан Лейн зробив пропозицію руки та серця своїй дівчині Наталі під час прощальної промови у парламенті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.
Зала вибухнула оплесками, коли Джордан Лейн дістав обручку та запропонував своїй партнерці, яка перебувала на гостьовій галереї одружитися.
Наталі, з якою політик у стосунках понад 10 років, відповіла згодою під оплески парламентарів. Лейн попросив зафіксувати її «так» в офіційному стенограмі засідань, а спікер Законодавчих зборів Ґреґ Пайпер жартома назвав 58-ме скликання «парламентом кохання».
Близько місяця тому Лейн оголосив про свій вихід із парламенту штату Новий Південний Уельс і це був його останній день.
Раніше відомий український юрист Євген Пронін, який виконував обов'язки Президента Федерації легкої атлетики, поділився у своїх соціальних мережах звісткою про пропозицію руки і серця, яку він зробив співачці Skylerr.
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