Джордан Лейн зробив пропозицію руки та серця своїй дівчині Наталі під час прощальної промови у парламенті

У австралійському Сіднеї 32-річний депутат парламенту штату Новий Південний Уельс Джордан Лейн зробив пропозицію руки та серця своїй дівчині Наталі під час прощальної промови у парламенті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Зала вибухнула оплесками, коли Джордан Лейн дістав обручку та запропонував своїй партнерці, яка перебувала на гостьовій галереї одружитися.

Наталі, з якою політик у стосунках понад 10 років, відповіла згодою під оплески парламентарів. Лейн попросив зафіксувати її «так» в офіційному стенограмі засідань, а спікер Законодавчих зборів Ґреґ Пайпер жартома назвав 58-ме скликання «парламентом кохання».

Близько місяця тому Лейн оголосив про свій вихід із парламенту штату Новий Південний Уельс і це був його останній день.

Раніше відомий український юрист Євген Пронін, який виконував обов'язки Президента Федерації легкої атлетики, поділився у своїх соціальних мережах звісткою про пропозицію руки і серця, яку він зробив співачці Skylerr.