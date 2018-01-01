Вышел трейлер второго сезона сериала «Рассказ служанки»

Премьера 13-серийной картины запланирована на конец апреля этого года.

Стриминговый сервис Hulu выпустил трейлер второго сезона сериала «Рассказ служанки»: он будет состоять из 13 эпизодов, первые два из которых выйдут на экраны 25 апреля, пишет Collider. Картина основана на одноименном романе канадской писательницы Маргарет Этвуд и рассказывает о вымышленном тоталитарном государстве —



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Премьера 13-серийной картины запланирована на конец апреля этого года.

Стриминговый сервис Hulu выпустил трейлер второго сезона сериала «Рассказ служанки»: он будет состоять из 13 эпизодов, первые два из которых выйдут на экраны 25 апреля, пишет Collider.

Картина основана на одноименном романе канадской писательницы Маргарет Этвуд и рассказывает о вымышленном тоталитарном государстве — Республике Галаад: рождаемость там крайне низкая, поэтому здоровых женщин из простого народа отправляют в специальные лагеря и делают Служанками. Служанки рожают детей для Командоров — представителей элиты, чьи жены не могут забеременеть.

Первый сезон «Рассказа служанки» получил множество положительных отзывов и завоевал несколько наград, в том числе «Эмми» в категории «Лучший драматический сериал».

Джерело: Bird In Flight