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    Вышел трейлер второго сезона сериала «Рассказ служанки»

    Премьера 13-серийной картины запланирована на конец апреля этого года.
    Стриминговый сервис Hulu выпустил трейлер второго сезона сериала «Рассказ служанки»: он будет состоять из 13 эпизодов, первые два из которых выйдут на экраны 25 апреля, пишет Collider. Картина основана на одноименном романе канадской писательницы Маргарет Этвуд и рассказывает о вымышленном тоталитарном государстве —
    • Вчора, 22:25
    • Розсилка

    Премьера 13-серийной картины запланирована на конец апреля этого года.

    Стриминговый сервис Hulu выпустил трейлер второго сезона сериала «Рассказ служанки»: он будет состоять из 13 эпизодов, первые два из которых выйдут на экраны 25 апреля, пишет Collider.

    Картина основана на одноименном романе канадской писательницы Маргарет Этвуд и рассказывает о вымышленном тоталитарном государстве — Республике Галаад: рождаемость там крайне низкая, поэтому здоровых женщин из простого народа отправляют в специальные лагеря и делают Служанками. Служанки рожают детей для Командоров — представителей элиты, чьи жены не могут забеременеть.

    Первый сезон «Рассказа служанки» получил множество положительных отзывов и завоевал несколько наград, в том числе «Эмми» в категории «Лучший драматический сериал».

    Джерело: Bird In Flight

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