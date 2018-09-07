Експерти пояснили, як вплине на безпеку руху звуження дорожніх смуг



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З 1 вересня вступили в силу нові правила нанесення дорожньої розмітки. Нова розмітка буде значно вужче нинішньої – ширина смуг руху зменшиться на цілих півметра. Звуження смуг не вплине на дорожню безпеку. Такі переконання виловили Михайло Берлін, голова правління «Всеукраїнського партнерства за безпеку дорожнього руху», та Олег Голубенко , генеральний директор експертної компанії «DEKRA Експерт Україна», адвокат, експерт в сфері ДТП, під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

З 1 вересня вступили в силу нові правила нанесення дорожньої розмітки. Нова розмітка буде значно вужче нинішньої – ширина смуг руху зменшиться на цілих півметра.

«Сьогодні немає можливості розширювати дороги, особливо в Києві. Тому взялися за ідею звузити смуги. Звуження смуг дасть можливість вивільнити місце під паркування авто, смуг для громадського та вело транспорту, а також створення острівців безпеки для пішоходів. Але на ситуацію з дорожньою безпекою звуження смуг не вплине, як стверджує влада. Адже безпека на дорозі – це комплекс заходів: законодавство, безпечні дороги, безпечні автомобілі, безпечна поведінка людей, надання медичної допомоги (домедична допомога, швидка допомога, стаціонар, реабілітація)», - говорить Берлін.

На думку Голубенка, на безпеку руху впливають не звуження смуг, а створення заїзних кишень для громадського транспорту та фото-відеофіксація.

«Для безпеки на дорозі потрібна фото-відеофіксація, яку чомусь ніяк не вводять у нас в країні. Окрім того важливо створювати заїзні кишені для громадського транспорту. Автобус відходить у бік, ніхто його не об’їжджає. Тому що 10% усіх ДТП виникають через зміну руху транспортного засобу. Тобто зупиняється автобус, за ним зупиняється автомобіль, потім він намагається вклинитися в сусідню ліву смугу, в результаті відбувається зіткнення , далі утворюється корок на дорозі,а далі ще одне зіткнення» - пояснює Голубенко.

Експерти провели аудит звуження смуг на старій Обухівській трасі – від ТРЦ «Атмосфера» до Козина. З одного боку дороги є три смуги для руху, а з іншого – чотири. На тій стороні, де відбулося звуження смуг і намальовано чотири смуги відбуваються ДТП з тяжкими наслідками. «Ми вивчили кількість ДТП на цій ділянці за три роки, і виявили основні види ДТП – зіткнення ТЗ і наїзд на пішохода. Ми провели заміри смуг. Ширина склала 2,6 м. а стандартами ДБН має бути 2,75 м для міста і для легкових авто. Якщо дорогою рухаються вантажні машини, то смуга повинна бути більшою. Звуження смуг на цій ділянці обухівської дороги є одним із факторів великої аварійності»,- говорить Голубенко.

Звуження смуг зменшує боковий інтервал між транспортними засобами. Величина бокового інтервалу з точки зору безпеки повинна складати 0,8 м.

«Міжнародні дослідження свідчать, що звуження смуг призводить до інтуїтивного бажання водія зменшити швидкість. Але ми встановили, що ця міжнародна практика не працює на цій ділянці дороги. Швидкість не знижують. Коли відстань між ТЗ маленька, а швидкість велика, відповідно повітряні маси більші, то легкий маневр і все, маємо ДТП з грандіозними наслідками. Навіть якщо автомобіль великий і важкий, то від повітряних мас, що створюються на великих швидкостях, його теж хитає, бо відстань між машинами маленька. Перед тим як звужувати смуги, треба вивчити концентрацію транспортних засобів. Так от, ми включаємося в один кейс ДТП, що трапився на цій ділянці дороги, коли відбулося лобове зіткнення. Людна людина загинула, інші травмовані. Причиною цього ДТП було звуження смуг. У нас завжди винними залишаються водії, а в даному випадку вина лежить на тих, хто робив розмітку» - резюмував Берлін.

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