Стало відомо, як українці користувалися безвізовим режимом за рік його дії

Безвізовий режим розпочався 11 червня 2017 року. За цей майже рік до країн ЄС прослідувало 18,6 млн громадян України. Абсолютна більшість громадян України дотримувалися правил безвізового режиму. Але 37 тисяч разів українцям відмовляли у в’їзді до країн ЄС. Про це розповіла заступниця директора ГО «Європа без бар’єрів» Катерина Кульчицька та комунікаційний менеджер ГО «Європа без бар’єрів» Павло Кравчукпід час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

В Україні безвізовий режим з країнами ЄМ розпочався 11 червня 2017 року. За цей майже рік до країн ЄС прослідувало 18,6 млн громадян України. «З них 4,2 млн скористалося скористалися закордонними біометричними паспортами, але наша прикордонна служба доповідає, що саме безвізовим режимом скористалося 490 тисяч наших співвітчизників. Тобто всі



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Світлина з відкритих джерел

Безвізовий режим розпочався 11 червня 2017 року. За цей майже рік до країн ЄС прослідувало 18,6 млн громадян України. Абсолютна більшість громадян України дотримувалися правил безвізового режиму. Але 37 тисяч разів українцям відмовляли у в’їзді до країн ЄС. Про це розповіла заступниця директора ГО «Європа без бар’єрів» Катерина Кульчицька та комунікаційний менеджер ГО «Європа без бар’єрів» Павло Кравчукпід час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

В Україні безвізовий режим з країнами ЄМ розпочався 11 червня 2017 року. За цей майже рік до країн ЄС прослідувало 18,6 млн громадян України.

«З них 4,2 млн скористалося скористалися закордонними біометричними паспортами, але наша прикордонна служба доповідає, що саме безвізовим режимом скористалося 490 тисяч наших співвітчизників. Тобто всі інші, за даними прикордонників ,їхали з візою разом із біометричним закордонним паспортом», - говорить Кульчицька.

За її спостереженнями, здебільшого співгромадяни успішно користувалися безвізовим режимом, тобто вони проїхали без проблем через кордон, без відмов у в’їзді.

«Але маємо статистику, яка показує, що українцям відмовляли 37 117 разів у в’їзді до країн ЄС. Це на 34% більше, ніж за 2016 рік. Головними причинами були: 16,5 тисяч осіб не мали документів, які підтверджували б мету поїздки ; відсутність дійсної візи або відсутність дозволу на постійне чи тимчасове місце проживання, таких було майже 8 тисяч осіб; відсутність достатньої кількості коштів – 4 тисячі осіб; перевищення терміну перебування за безвізовим режимом - 2 203 осіб», - резюмувала експертка.

Нагадаємо , що 90 днів зі 180 днів можна перебувати в країнах ЄС згідно з умовами безвізового режиму.

Статистика користування безвізовим режимом може бути заниженою

Кількість громадян, які скористалися безвізовим режимом (за даними Державної прикордонної служби), може бути нижчою від реальної.

«Це питання виникло, коли ЄС оприлюднив дані про видачу Шенгенських віз за 2017 рік, з яких випливало, що цього року було на 700 тисяч менше заявників на короткострокові шенгенські візи, ніж у 2016-му. Логічно було б припустити, що це люди, які поїхали в ЄС за безвізом, але за даними ДПСУ, у 2017 році ним скористалися трохи більше 400 тисяч громадян. Де тоді поділися ще 300 тисяч? Наша гіпотеза в тому, що система обліку не враховує громадян, які їдуть до ЄС за безвізом через треті країни – Білорусь, Росію, Молдову, Туреччину, західні Балкани тощо», - розповів він.

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