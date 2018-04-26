Експерт розповіла як затяжна зима в Україні вплинула на озимі

Затяжна зима з великою кількістю опадів у березні позитивно вплинули на стан озимих зернових культур. Очікується гарний врожай озимої пшениці на рівні 28 млн тон. Про це розповіла Марія Колесник, заступник директора ПроАгро Груп, під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Цього року в Україні дуже гарні посіви озимини. «Аграрії не пам’ятають такого вже років 10. У нас практично немає втрат по озимій пшениці та ячменю. Втрати можуть коливатися в межах 1%. Це навіть не статистична похибка. Україна буде з пшеницею», - говорить Колесник. За її словами затяжна зима позитивно вплинула на стан озимих



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Світлина з відкритих джерел Посіви озимих зернових культур

Затяжна зима з великою кількістю опадів у березні позитивно вплинули на стан озимих зернових культур. Очікується гарний врожай озимої пшениці на рівні 28 млн тон. Про це розповіла Марія Колесник, заступник директора ПроАгро Груп, під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Цього року в Україні дуже гарні посіви озимини.

«Аграрії не пам’ятають такого вже років 10. У нас практично немає втрат по озимій пшениці та ячменю. Втрати можуть коливатися в межах 1%. Це навіть не статистична похибка. Україна буде з пшеницею», - говорить Колесник.

За її словами затяжна зима позитивно вплинула на стан озимих зернових культур.

«Зимові погодні викрутаси не вплинули погано на стан озимих. Спершу прийшов сніг, а потім опустилася температура. Тим більше не було -20 градусів. Додаткова волога у вигляді снігопадів у березні простимулювала покращення стану посівів. Єдине, що тепла зима на передодні, а потім занадто велика кількість вологи сприяє розвитку хвороб та збільшенню кількості шкідників. Тому треба вчасно подбати про захист рослин», - продовжує експертка.

96% посівів пшениці – це озима пшениця. Поточний врожай пшениці можна очікувати на рівні 28 млн т в залежності від гарних погодних умов у травні. Якщо в травні підуть дощі, то Україна отримає рекордний врожай по всіх зернових.

Запис прес-конференції