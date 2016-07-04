Погашення боргів – це головний пріоритет України в 2018 році

Головним викликом для України у 2018 році стане погашення боргу. У 2018 році очікується зростання економіки України на 3%. Попри це рівень інфляції складатиме близько 15%, що значно більше від очікуваних 9%, які закладені в бюджеті на 2018 рік. Очікуваний курс гривні у новому ріці складатиме близько 30 грн за долар. Також без зрушення в напрямку реформування та подолання корупції, Україні не варто очікувати на відновлення співпраці з МВФ. Про це розповів Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера під час конференції у прес-центрі «Главкома».

Пріоритетом України у 2018 році стане погашення боргових зобов’язань. «Теперішній борг, який потребує виплати, складає 4 млрд доларів. До них додається торговельний дефіцит у розмірі 3 млрд доларів. Потреби приватного сектора на наступний рік складуть ще 2 млрд доларів. Також ватро додати 1 млрд доларів додаткових витрат. Ми вже



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Головним викликом для України у 2018 році стане погашення боргу. У 2018 році очікується зростання економіки України на 3%. Попри це рівень інфляції складатиме близько 15%, що значно більше від очікуваних 9%, які закладені в бюджеті на 2018 рік. Очікуваний курс гривні у новому ріці складатиме близько 30 грн за долар. Також без зрушення в напрямку реформування та подолання корупції, Україні не варто очікувати на відновлення співпраці з МВФ. Про це розповів Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера під час конференції у прес-центрі «Главкома».

Пріоритетом України у 2018 році стане погашення боргових зобов’язань.

«Теперішній борг, який потребує виплати, складає 4 млрд доларів. До них додається торговельний дефіцит у розмірі 3 млрд доларів. Потреби приватного сектора на наступний рік складуть ще 2 млрд доларів. Також ватро додати 1 млрд доларів додаткових витрат. Ми вже отримаємо надто велику цифру. Зараз наші золотовалютні резерви налічують 19 млрд доларів, але їх не вистачить для забезпечення фінансової стабільності у 2018-2019 році», - розповідає Устенко.

Економіка України в 2018 році зросте на 3%.

«Я впевнений, що зростання буде в розмірі 3%, якщо не станеться якихось катаклізмів. Твердження засноване на позитивному прогнозі для сировинного ринку України. Адже 30% нашого ВВП формується за рахунок продажів сировини на міжнародних ринках», - розповідає економіст.

Інфляція в Україні складатиме близько 12-15%, всупереч заявленим 9% у бюджеті на 2018 рік.

«Я не вірю в інфляцію 9%. Наші розрахунки показують, що вона знаходитиметься на рівні 12-15%. Це обґрунтовується тим, що закладена девальвація гривні близько 10%, що призводить до зростання 2,5% інфляції», - говорить Устенко.

Також за його словами не варто очікувати на відновлення співпраці України з Міжнародним валютним фондом найближчим часом.

«Не варто очікувати відновлення співпраці з МВФ, як мінімум у першому кварталі 2018 року. Адже українські слова на віру не сприймаються. Тому без демонстрування реальних результатів буде складно розповісти історію про те, як ми ефективно боремося з корупцією Також я не вірю, що Міністерство Фінансів України вийде на зовнішні ринки запозичення капіталу. Принаймні в першій половині року», - розповідає Олег Устенко.

За словами виконавчого директора Міжнародного фонду Блейзера курс гривні у 2018 році складатиме близько 30 грн за долар.

«Я вважаю, що курс гривні може знаходиться в межах 30 грн на 1 долар на кінець 2018 року. Звісно якщо не спрацює два негативних фактори. Перший – негативне рішення з приводу боргу Януковича https://glavcom.ua/news/sud-londona-rozglyadaje-spravu-shchodo-borgu-yanukovicha-417134.html, другий – як саме вирішитися суперечка з приводу 2 млрд доларів боргу Нафтогазу перед Газпромом. https://glavcom.ua/news/naftogaz-vigrav-arbitrazh-u-gazpromu-461125.html У цьому випадку ситуація може бути порушена й курс вийде за прогнозовані параметри», - говорить Устенко.

У наступному році рівень безробіття може зрости до більш, ніж 11%.

«Я вірю в рівень безробіття вище ніж 11%. Навіть цей відсоток здається катастрофічно високим, порівняно з 10% цього року. Просто все каналізує трудова міграція. Люди їдуть на заробітки, тому у нас в цифрах безробіття на такому рівні», - зазначає виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера.

Також варто очікувати торговельного дефіциту в 2018 році.

«Експорт буде зростати, але імпорт залишатиметься значним. Це великий виклик фінансової стійкості», - говорить економіст.

Також виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера зазначає, що варто очікувати інвестиційний потік іноземців. В першу чергу китайців та корейців.

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