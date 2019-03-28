Україна переходить від поліцейського до флоту берегової оборони?



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Світлина з відкритих джерел

Військово-морські сили свідчення того, що держава потужна і сильна

Українська держава зараз переходить від флоту поліцейського за потенціалом, бо перед нашим флотом стоять завдання оборони власного узбережжя, до флоту берегової оборони. Докладається багато зусиль з розробки ракетного озброєння – основної ударної сили флоту. Про це розповів експерт з питань морської стратегії Максим Паламарчук під час презентації своєї книги «Воєнно-морська міць та її межі» в прес-центрі «Главком».

Максим Паламарчук, експерт в питанні морських стратегій. Світлина: Главком

До певної міри в Україні з об’єктивний причин упущений цілий пласт військово-морської культури. Саме тому автор замислився над тим, щоб написати книгу «Воєнно-морська міць та її межі». У книзі проаналізовано період часів великих географічних відкритів до сучасності. «Звісно люди використовували море і воювали на морі значно раніше. Але саме в цей період формується певна глобальна мережа. Європейці обігнули світ морським шляхом, захопили перші колонії. І світ вперше в історії став єдиним соціальним організмом. Тому що, наприклад, від подій у Європі почала залежати доля індіанців на срібних копальнях іспанських колоній», - говорить Паламарчук.

Формування цієї глобальної мережі відбувалося на морі. І саме найсильніший морський флот контролював цю мережу. Відповідно у книжці йдеться про те, як відбувалася боротьба на морі: від Португалії та Іспанії, які були першими, до Нідерландів, про яких чомусь забувають, і Великої Британії, як володарки морів, і до США, яка наразі панує на океані. «Я намагався подивитися не тільки з точки зору переможця, а й з точки зору того, кому кидають виклик, тобто інших потужних морських держав, які не заволоділи океаном, але теж мали сильний флот», - каже Паламарчук.

Військово-морські сили свідчення того, що держава потужна і сильна. Проте є винятки. «Візьмімо Німеччину. Сьогодні ніхто не скаже, що це слабка держава. Але з історичних причин, насамперед через поразку у ІІ Світовій війні, вона свідомо обмежує власні військово-морські амбіції. Інша ситуація у Японії, хоча вона також отримала поразку у ІІ Світовій війні. Попри те, що в її конституції заборонено мати постійні військові сили, вона має непоганий флот. Країна йшла маленькими кроками. Сьогодні в японського флоту є авіаносець. Японія довго ховала його під маскою есмінця-вертольотоносця, але нещодавно наприкінці минулого року було прийнято політичне рішення щодо авіаносця. На ньому розміщуються американські винищувачі п’ятого покоління. Японія змушена була піти на такий крок, адже Китай сильно розвиває свій флот», - продовжує Паламарчук.

У першій лізі морських держав грають США, Китай. Далі йдуть Британія та Франція. Перехідними між першою та другою лігою є Італія , Іспанія, Туреччина, Росія. «Росія зараз розвиває специфічний флот. Він не класичним зразком, бо не намагається боротися на океані. Але він є носієм ядерної зброї, що є інструментом ядерного шантажу. Росія досягла успіху розміщення ракет «калібр» (крилата ракета - Главком), які можуть нести ядерну боєголовку. І хоча це невеличкі кораблики, які не можуть протистояти ворожому флоту, але, якщо він вистрілить ракету зі спеціальним зарядом, то це не матиме жодного значення», - пояснює експерт.

За його оцінками, Українська держава зараз переходить від флоту поліцейського за потенціалом, бо перед нашим флотом стоять завдання оборони власного узбережжя, до флоту берегової оборони. «Докладається багато зусиль з розробки ракетного озброєння – основної ударної сили флоту. А також платформ до нього, якими на першій стадії стануть ракетні катери», - зауважує Паламарчук.

Поняття морська держава – пізній феномен. «Говорити про морську державу в сучасному розмінні можна лише з 17 століття. Тому давайте подивимося, скільки фрагментів державності в України було з того періоду. І це автоматично дасть відповідь, чи усвідомлює себе Україна морською державою. Ми були частиною іншої імперії. Ми докладалися до розбудови флоту цієї імперії. Саме в Україні будувалися лінкори Російської імперії. Не були добудовані лінкори СРСР у зв’язку з початком ІІ Світової війни. Також будувалися авіаносці Радянського Союзу. Але це все був чужий флот. Проте варто згадати державу гетьмана Павла Скоропадського, який докладав величезних зусиль до розбудови українського флоту. Навіть в УРСР до розстріляного відродження теж було докладено зусиль для флоту. Цікаво, що корабель на Чорному морі називався «Червона Україна». Надпис був українським. Це до певної міри український флот», - розповідає Паламарчук.

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