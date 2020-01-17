Військовий експерт розказав, як потрібно змінити підходи до захисту держави



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ЗСУ варто переосмислити п’ятирічний досвід військового опору Росії і почати впроваджувати нові методи ведення бойових дій - експерт

Війна Росії проти України ставить нашу країну перед новими викликами. Потрібно зробити ревізію тактики ведення бойових дій. Окрім того існує нагальна потреба орієнтування на двостороннє співробітництво зі США. В переозброєнні армії вкрай потрібні акценти на новітні технології, які підходять під особливості сучасної війни. Такі думки висловив Валентин Бадрак, директор Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння, під час пресконференції в пресцентрі «Главком».

Валентин Бадрак, директор Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння

«Україна п’ять років ремонтувала і модернізувала озброєння і техніку для війни третього покоління, брати участь ж доведеться у війні четвертого покоління і більше. То ж, вкрай необхідно перейти до оперативного формування відповідних бойових можливостей, які умовно можна назвати силами стримування агресії. Це і ракети дальністю 300-500 км, а в перспективі – 1500 км, і передові оборонні технології, тобто новітні засоби виявлення, цілевказівки, автоматизації, радіоелектронної боротьби, а також масове виробництво ударних компонентів, а саме від баражуючих боєприпасів до ударних безпілотників багаторазового використання», - каже експерт.

На його думку, українській армії варто переосмислити п’ятирічний досвід військового опору Росії і почати впроваджувати нові методи ведення бойових дій – з урахуванням поточних можливостей. «Якщо замало шансів добре й швидко модернізувати парк бойових літаків, можливо, варто ретельно дослідити доцільність інших акцентів? Наприклад, масового виробництва відносно дешевих ударних «безпілотників-камікадзе». Або оперативного впровадження технологій автоматизації та кібервійни, що може паралізувати інформаційні системи противника», - продовжує Бадрак.

Експерт зазначає, що є сенс розглянути і можливості ведення сучасної війни, але із застосуванням сучасних технологій. «Усе це – галузі для ретельного вивчення. Але якісна експертиза має бути, рішення мають базуватися не на емоційному чи інтуїтивному передчутті кількох людей, а на обґрунтованих і чітко вивірених ідеях. До речі, напевно було б доцільно створити в Міноборони окрему невеличку структуру досліджень сучасних бойових дій і розвитку ЗСУ», - переконує директор ЦДАКР.

І додає, що за певних умов Україна могла б стати для США «європейським Ізраїлем». Але тут є чітка умова – проблематика використання новітніх технологій при таких трансформаціях має бути на першому місці.

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