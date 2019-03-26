Вийшла аудіокнига воєнного роману Валентина Бадрака про те, як Росія організовувала диверсії проти України



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Валентин Бадрак, військовий експерт, письменник

У книзі проаналізовано роботу спецслужб з 2006 по 2010 роки. Описано це у формі художнього роману.

Відомий військовий експерт та автор художнього воєнного роману «Східна стратегія. Офіцерський гамбіт» Валентин Бадрак презентував аудіоваріант своєї книги у прес-центі «Главком».

Валентин Бадрак, військовий експерт, письменник

Спільно з «Madei books» створено аудіоваріант книги. «У нашому технологічному світі – це непоганий експеримент, який дозволить під час перебування в автомобільних корках слухати роман. У ньому описано те, як Росія організовувала диверсійну діяльність на території України. Досліджено декілька аспектів, наприклад, використання силових структур для зондування операції. Згадаймо 2006 рік, коли на березі, на пляжі під Феодосією було висаджено російський десант морської піхоти. Тоді Росія дивилася, як буде реагувати Київ на фактичне десантування і проведення морської операції», - розповідає Бадрак.

Він також згадує момент 2008 року, коли відбувалася книжкова війна. Росія закидала двома-трьома десятками книжок, в яких Україна паплюжилася. Росія здійснювала в книгах героїзацію Путіна з одного боку, а з іншого здійснювала дискредитацію української влади. Тобто у такий спосіб намагалася здійснювати вплив.

«Нічого в світі не змінилося з часів протистояння СРСР і західного світу, коли спецслужби залучали іноземців за гроші, або на тлі сексуальних уподобань, або за політичну підтримку переважно тих, хто є ідеологічним ворогом, тобто «ображених», і з ними працюють. Підвердженням моєї думки, є вчорашній випадок, коли перебіжчик з СБУ давав прес-конференцію в «РИА-новости» в Москві, заявивши про свій перехід на бік російсько-терористичного угруповання. Отже, нічого не змінилося. І устами цих людей транслюються різні фейки і споствоюють реальність», - пояснює Бадрак.

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