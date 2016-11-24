Визнавши Єрусалим столицею Ізраїлю, Трамп зробив подарунок до ювілею єврейської держави - Магда

Визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю – це намагання Трампа відвернути увагу від внутрішніх проблем США. Також це своєрідний подарунок для свого стратегічного партнера до дня 80-річчя єврейської держави. Про це розповів Євген Магда, експерт-міжнародник, під час прес-конференції у прес-ценрті «Главкома».

Гучна заява про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю – це намагання президента США відвернути увагу від внутрішніх проблем США. «Трамп, який менше року знаходиться на посаді президента, тягне за собою такий віз проблем, наче закінчує вже другий президентський термін. Він намагався переключити увагу з внутрішніх проблем США



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Світлина з відкритих джерел Президент США Дональд Трамп.

Визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю – це намагання Трампа відвернути увагу від внутрішніх проблем США. Також це своєрідний подарунок для свого стратегічного партнера до дня 80-річчя єврейської держави. Про це розповів Євген Магда, експерт-міжнародник, під час прес-конференції у прес-ценрті «Главкома».

Гучна заява про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю – це намагання президента США відвернути увагу від внутрішніх проблем США.

«Трамп, який менше року знаходиться на посаді президента, тягне за собою такий віз проблем, наче закінчує вже другий президентський термін. Він намагався переключити увагу з внутрішніх проблем США на зовнішні», - говорить Магда.

Також експерт зазначає, що Ізраїль – це головний стратегічний партнер США на Близькому Сході.

«Я думаю, що Трамп витягнув цей козир, щоб в ексцентричній манері зробити завчасний подарунок до 80-річчя єврейської держави, яке святкуватимуть у травні 2018 року», - розповідає Євген Магда.

За словами експерта-міжнародника не потрібно забувати й про потужний вплив єврейського лобі в США.

«Є Ізраїльський комітет публічних справ, який дійсно потужний лобіст інтересів єврейської держави у США. До речі, ці лобістські зусилля реалізовуються вже понад 70 років», - зазначає Магда.

Також експерт розповів, що своєю заявою США ставлять під сумнів самостійність та незалежність Палестини.

«Перенесення американського посольства до Єрусалиму, ставить під великий сумнів спроможність Палестини повстати, як незалежна держава зі своєю частиною Єрусалиму», - говорить експерт- міжнародник.

Також на його думку, Трамп не отримає у цьому питанні підтримки від європейських країн.

«Лише Чехія заявила, що перенесе своє посольство до Єрусалиму. В загальноєвропейському контексті – це виглядає досить кумедно», - підсумував експерт.

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