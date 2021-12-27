12-річний український більярдист розбив чемпіона світу з Росії і переміг на престижному турнірі

Михайло Ларков створив сенсацію на Кубку Української більярдної асоціації

Юний майстер з Шепетівки Михайло Ларков несподівано став переможцем другого етапу Кубку Української більярдної асоціації. 12-річний спортсмен виграв сім матчів поспіль.

В 1/8 фіналу Михайло зустрічався з дворазовим чемпіоном світу з Росії Йосипом Абрамовим і впевнено переміг – 8:5.

У фіналі Ларков змагався з 19-річним Іллею Непийпивом з Полтави. Гра тривала п’ять годин і завершилася з рахунком 10:7. Михайло став переможцем найбільшого турніру в кар’єрі.