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    Олімпійське золото на хрест: Ломаченко потрапив у новий скандал

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    Боксер віддав частки медалей для виготовлення православного хреста - Олімпійське золото на хрест: Ломаченко потрапив у новий скандал
    Боксер віддав частки медалей для виготовлення православного хреста
    фото: ера

    Український боксер відправив свої олімпійські медалі в Росію

    Не встиг вщухнути гнів співвітчизників на українського боксера Василя Ломаченка через відсутність національного прапора після перемоги над Річардом Коммі, як ексчемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO потрапив у новий скандал.

    Василь Ломаченко відправив свої золоті олімпійські медалі з Пекіна-2008 і Лондона-2012 в російську майстерню «Крестик резной» у Костромі. Про виконання замовлення спортсмена російська компанія повідомила у себе в Instagram.

    Як стало відомо, спортсмен вирішив зробити особливий подарунок своєму батькові Анатолію на 57-річчя. Для цього Ломаченко-молодший вирішив замовити в костромській майстерні хрестик, який був зроблений з олімпійського «золота». Василь відправив дві свої золоті нагороди в Росію, де від них відрізали маленькі частини для виготовлення унікального предмета.

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    Публикация от Крестик Резной (@krestik_reznoi)

    «Наша майстерня вперше за історію ювелірної справи виконала унікальне замовлення. Тільки вдумайтеся, хрест натільний, з олімпійських медалей. Медалей, які дісталися людині кров'ю і потом, на які покладено ціле життя, медалі, які увійшли в світову історію спорту. З них виконаний натільний хрест для найближчої і дорогої людини – батька! Нашому захопленню і повазі немає меж, Василь Анатолійович. Уклін Вам!», – написали в російській майстерні, з якою вже багато років співпрацює сімейство Ломаченко.

    Нагадаємо, досить несподіване рішення винесла Комісія у справах спорту штату Нью-Йорк після бою між українцем Василем Ломаченко та Річардом Коммі з Гани. Вона вирішила відсторонити обох боксерів від змагань. Причини такого вердикту не повідомляються. Не відомо також, який термін дії цієї заборони.

    Поєдинок Ломаченка з Коммі завершився скандалом. Українець не взяв на нагородження український прапор.

    Вчинок співвітчизника не зрозумів Володимир Кличко.

    Пізніше український боксер, з якого сміявся весь світ, жорстко прокоментував слова Кличка про Ломаченка.

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    Теги: Росія Василь Ломаченко скандал Instagram золото
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    Олімпійське золото на хрест: Ломаченко потрапив у новий скандал