Призер Олімпіади Горуна влаштував бійку в Львівській райраді (відео)

Депутат від «Самопомочі» повалив на підлогу колегу з партії «Свобода»

Бронзовий призер Олімпіади з карате Станіслав Горуна, який засідає в Львівській районній раді, взяв участь у бійці з іншим депутатом, але зі «Свободи», Богданом Федуном.

На відео видно, що Горуна щось сказав неприємне Федуну, після чого той вирішив відповісти ударами головою та ногою. Сутичка тривала недовго. Каратист опинився зверху і колеги депутатів розтягнули їх у різні боки.

Після інциденту Горуна заявив, що Федун назвав його «ватником» через поїздки в Росію. Федун це підтвердив, однак, за його словами, Горуна почав чіплятися до нього першим.

Станіслав Горуна вже після вторгнення Росії в Україну їздив до окупантів проводити семінари. Свої дії виправдовував тим, що начебто в регіонах, де він заробляв гроші, люди не знали, що росіяни анексували Крим і накоїли лиха на Донбасі.